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Главная Новости дня Зеленский: РФ нанесла удар по Камышевахе, где расчищают завалы

Зеленский: РФ нанесла удар по Камышевахе, где расчищают завалы

Ua ru
8 ноября 2026 11:52
Россия атаковала Камышеваху с помощью FPV-дрона: на месте продолжают поиски людей REUTERS/Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские оккупанты в воскресенье, 8 ноября, нанесли удар с помощью FPV-дрона по Камышевахе в Запорожской области. В населенном пункте уже целые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после атаки авиабомбами, унесшей жизни 55 человек.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по Камышевахе 8 ноября

"Сегодня утром россияне атаковали с помощью FPV-дрона Камышеваху, где уже седьмой день продолжаются аварийно-спасательные работы после авиаудара, унесшего жизни 55 человек", — отметил Зеленский.

По его словам, под завалами ещё могут оставаться люди. Глава государства назвал обстрел абсолютным цинизмом и жестокостью.

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Другие российские атаки

Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область. Враг нанес удар по энергетическим объектам, в результате чего более 600 тысяч человек остались без света.

Кроме того, сложная ситуация в Харьковской области.

"В целом по регионам много отключений. Только в Житомирской области после российского обстрела без отопления остались 140 многоэтажек. Практически в каждом пострадавшем городе и громаде продолжаются ремонтные работы", — сообщил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил энергетиков, коммунальщиков и каждую ремонтную бригаду, которые круглосуточно восстанавливают водо-, электро- и теплоснабжение для людей.

Российские удары за неделю

Только за эту неделю РФ выпустила по украинским городам и общинам:

  • 115 ракет различных типов;
  • почти 1900 управляемых авиабомб;
  • более 3000 ударных дронов.

Зеленский отметил, что речь идет о комбинированных ударах, в которых широко используется баллистическое оружие. В частности, значительная часть ракет произведена именно в этом году. По словам главы государства, Украина постоянно передает партнерам информацию о российских предприятиях, вовлеченных в производство баллистического оружия РФ.

"В октябре были приняты крупные санкционные пакеты Украины против причастных физических и юридических лиц. Очень важно, чтобы они были синхронизированы в Европе и юрисдикциях «Группы семи». Если у мира недостаточно средств противоракетной обороны, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах. Рассчитываем на сильный 22-й санкционный пакет ЕС. Спасибо всем партнерам, которые действительно помогают", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, ГУР идентифицировало российских военнослужащих, участвовавших в прицельном авиаударе по школе в поселке Камышеваха. В помещении учебного заведения в тот момент мирные жители получали гуманитарную помощь.

А 8 ноября российские оккупанты нанесли удар дроном по пригороду Днепра. Враг убил одного человека и ещё одного ранил. На месте атаки произошёл пожар.

Владимир Зеленский война Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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