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Главная Новости дня Россия нанесла удар по пригороду Днепра: под завалами ищут людей

Россия нанесла удар по пригороду Днепра: под завалами ищут людей

Ua ru
8 ноября 2026 10:55
Россия нанесла удар по пригороду Днепра: под завалами ищут людей
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Российские оккупанты в воскресенье, 8 ноября, нанесли удар по пригороду Днепра. Для очередной атаки противник задействовал дрон. В результате обстрела возник пожар, а под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает «Новости.LIVE».

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Российский обстрел Днепра 8 ноября

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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