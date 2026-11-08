Россия нанесла удар по пригороду Днепра: под завалами ищут людей
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8 ноября 2026 10:55
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Российские оккупанты в воскресенье, 8 ноября, нанесли удар по пригороду Днепра. Для очередной атаки противник задействовал дрон. В результате обстрела возник пожар, а под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает «Новости.LIVE».
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Российский обстрел Днепра 8 ноября
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