Россия обрушила атаку на Черниговскую область: 37 тысяч абонентов остались без света
В ночь на 8 ноября россияне атаковали Черниговскую область. В результате обстрела был поврежден объект электроснабжения, что привело к отключению электричества у десятков тысяч абонентов, проживающих в Черниговском районе.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт «Черниговоблэнерго».
Отключение электроэнергии в Черниговском районе 8 ноября
В своем Telegram-канале АО «Черниговоблэнерго» обратилось к потребителям Черниговского района и сообщило, что произошел блэкаут из-за российского обстрела.
«Уважаемые потребители! В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 37 тысяч абонентов в Черниговском районе», — говорится в сообщении.
Также там добавили, что энергетики в настоящее время уже работают над восстановлением энергоснабжения.