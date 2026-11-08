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В ночь на 8 ноября россияне атаковали Черниговскую область. В результате обстрела был поврежден объект электроснабжения, что привело к отключению электричества у десятков тысяч абонентов, проживающих в Черниговском районе.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт «Черниговоблэнерго».

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Отключение электроэнергии в Черниговском районе 8 ноября

В своем Telegram-канале АО «Черниговоблэнерго» обратилось к потребителям Черниговского района и сообщило, что произошел блэкаут из-за российского обстрела.

«Уважаемые потребители! В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Без электричества остались около 37 тысяч абонентов в Черниговском районе», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что энергетики в настоящее время уже работают над восстановлением энергоснабжения.