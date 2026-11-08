РФ атакувала Чернігівщину: 37 тисяч абонентів без світла
Росіяни в ніч проти 8 листопада атакували Чернігівському область. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт електропостачання, що призвело до знеструмлення десятків тисяч абонентів, які живуть у Чернігівському районі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт "Чернігівобленерго".
Знеструмлення у Чернігівському районі 8 листопада
У своєму Telegram-каналі АТ "Чернігівобленерго" звернулися до споживачів Чернігівського району та повідомили, що стався блекаут через російський обстріл.
"Шановні споживачі! Внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Знеструмлено близько 37 тисяч абонентів у Чернігівському районі", — йдеться у повідомленні.
Також там додали, що енергетики наразі вже працюють над відновленням енергопостачання.