Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Міський голова Овруча (Житомирська область) Іван Коруд закликав мешканців міста суворо дотримуватися світломаскування після того, як росіяни знищили електропідстанцію. Він закликав містян вимикати зовнішнє освітлення підприємств та будинків, оскільки від цих заходів залежить захист громади та життя людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Овруцької міської ради.

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Чому мешканців Овруча закликали дотримуватися світломаскування

Іван Коруд поінформував, що російські окупанти неодноразово атакували дронами електропідстанцію "Овруч". В результаті ворожих ударів вона була повністю знищена, а відновлення електропостачання потребуватиме значного часу.

Водночас мер наголосив, що якщо електропостачання буде відновлено, то це не означає, що загроза минула. Він закликав кожного жителя громади дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час.

"Необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин та інших об’єктів, які створюють зайве освітлення. Особливо наголошую: світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні", — заявив Іван Коруд.

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Міський голова підкреслив, що це необхідні безпекові заходи, від якої залежить захист громади та життя людей. Тож в таких умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене.

"Прошу поставитися до цього звернення з усією відповідальністю, розумінням та належною увагою. Безпека громади залежить від свідомості й відповідальності кожного з нас. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", — резюмував він.

Пост Овруцької міськради. Фото: скриншот

Удари РФ по Україні

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 7 листопада росіяни атакували Київ та інші міста балістикою і дронами. Президент України Володимир Зеленський розповів, що на Київщині ворог вдарив по підстанціях, які забезпечують зв'язок Рівненської та хмельницької АЕС із Києвом і центральними регіонами України.

Окрім того, пошкодження були зафіксовані на підстанціях Вінницької, Житомирської, Рівненської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Також ми писали, що за словами одного депутатів Вінницької обласної ради, на відновлення підстанції на Вінниччині, яка була зруйнована ракетним ударом РФ — знадобиться щонайменше півроку. Причина криється в необхідності виготовлення спеціального обладнання за кордоном.