На Житомирщине призвали к строгой светомаскировке после уничтожения электроподстанции
Мэр Овруча (Житомирская область) Иван Коруд призвал жителей города строго соблюдать светомаскировку после того, как россияне уничтожили электроподстанцию. Он призвал горожан отключать наружное освещение предприятий и домов, поскольку от этих мер зависит защита общины и жизни людей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Овручского городского совета.
Почему жителей Овруча призвали соблюдать светомаскировку
Иван Коруд сообщил, что российские оккупанты неоднократно атаковали дронами электроподстанцию "Овруч". В результате вражеских ударов она была полностью уничтожена, а восстановление электроснабжения потребует значительного времени.
В то же время мэр подчеркнул, что даже если электроснабжение будет восстановлено, это не означает, что угроза миновала. Он призвал каждого жителя общины соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время.
"Необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов, создающих излишнее освещение. Особо подчеркиваю: светомаскировка должна быть обеспечена не только предприятиями, учреждениями и организациями, но и в каждом частном домовладении. Отключить освещение дворов, придомовых территорий, фасадов и любой другой свет, который может быть виден снаружи", — заявил Иван Коруд.
Мэр подчеркнул, что это необходимые меры безопасности, от которых зависит защита общины и жизни людей. Поэтому в таких условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен.
"Прошу отнестись к этому обращению со всей ответственностью, пониманием и должным вниманием. Безопасность общины зависит от сознательности и ответственности каждого из нас. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — резюмировал он.
Удары РФ по Украине
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 7 ноября россияне атаковали Киев и другие города баллистическими ракетами и дронами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области враг нанес удары по подстанциям, обеспечивающим связь Ровенской и Хмельницкой АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.
Кроме того, повреждения были зафиксированы на подстанциях Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Также мы писали, что, по словам одного из депутатов Винницкого областного совета, на восстановление подстанции в Винницкой области, которая была разрушена ракетным ударом РФ, потребуется не менее полугода. Причина кроется в необходимости изготовления специального оборудования за рубежом.