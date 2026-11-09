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Главная Новости дня Автобусы с бронепленкой: Харченко о защите транспорта в Запорожье

Автобусы с бронепленкой: Харченко о защите транспорта в Запорожье

Ua ru
9 ноября 2026 14:04
Эксклюзив
В Запорожье устанавливают бронепленку на общественном транспорте facebook.com/ReginaHarchenko21
Исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко рассказала о российских атаках на транспорт и новых мерах безопасности. В частности, на автобусы наклеили бронепленку.

Об этом Регина Харченко рассказала в эфире День.LIVE.

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Удары РФ и защита транспорта в Запорожье

Российские оккупанты целенаправленно охотятся за общественным транспортом Запорожья. В частности, недавно противник нанес удар по семи автобусам и троллейбусам, которые двигались по центральным улицам и площадям города. В результате атаки пострадали 14 человек, среди которых 14-летняя девочка.

Харченко рассказала, что недавно посетила коммунальное предприятие "Запорожье Электротранс", чтобы посмотреть, какова ситуация с транспортом.

"И вот с начала 26-го года у нас повреждено 30 единиц общественного транспорта, в том числе 26 автобусов. И уже 14 автобусов удалось восстановить, отремонтировать и снова вывести на маршруты", — говорит она.

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В настоящее время еще 11 единиц транспорта находятся в ремонте, а один большой автобус поврежден настолько, что его невозможно восстановить.

По словам и.о. мэра Запорожья, больше всего беспокойства вызывает судьба водителей, поскольку их безопасность и желание каждое утро выходить на маршруты являются самым главным для города.

"Автобусы можно найти, и мы постоянно прорабатываем варианты как с донорскими организациями, так и с международными партнерами, а также с партнерскими общинами в Украине и за ее пределами, а вот люди — это самая большая ценность", — заявила Харченко.

Она рассказала, что большинство водителей — это мужчины старшего возраста. Кроме того, действует система бронирования, а город также старается обеспечивать рыночную зарплату. В то же время, когда для человека уже возникает вопрос жизни и смерти, вести диалог сложно.

Харченко заявила, что Запорожье — это пример того, что все люди, которые сейчас работают в системе местного самоуправления и жилищно-коммунальных услуг, — это действительно люди, которые служат своей громаде. Они работают "не за все деньги мира", но все хотят быть дома и приносить пользу окружающим.

Сейчас город старается максимально продумать, как можно обезопасить транспорт. В частности, на всех объектах установлены бронепленки.

"Все окна в общественном транспорте — это автобусы, троллейбусы, трамваи. На прошлой неделе мне говорили, отчитывались, что это 90 %, и работа продолжается, ну, я думаю, что к концу этой недели мы дойдем уже до 100 %. И дело в том, что это действительно спасает жизни людей, потому что 70% всех ранений — это осколочные ранения. И мы вместе с журналистами видели, что непосредственно после удара стекло полностью разбито, но целостность этой конструкции сохраняется", — поделилась Харченко.

Сейчас город решает, что делать с крышами этого транспорта. Уже есть определенные варианты, которые прорабатываются.

Кроме того, Харченко рассказала, что вся спецтехника, выезжающая на ликвидацию последствий ударов, имеет механико-конструктивную защиту.

"Но сложность с пассажирским и общественным транспортом заключается в том, что, грубо говоря, невозможно поместить автобус в какую-то железную конструкцию, потому что это нарушение правил непосредственной перевозки пассажиров. Все же окно — это аварийный выход, мы не имеем права его закрывать, поэтому вот с этим еще прорабатываем, хотим, чтобы люди понимали, что, несмотря на обстрелы, у них все же будет возможность безопасно добраться из точки А в точку Б", — говорит она.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 8 ноября российские оккупанты нанесли удар по Комышувасе Запорожской области, где продолжают расчищать завалы и искать людей после атаки авиабомбами 2 ноября. На данный момент известно о 55 погибших.

А 29 октября Россия атаковала FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье, в результате чего пострадали люди. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

война Запорожье Запорожская область обстрелы безопасность общественный транспорт
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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