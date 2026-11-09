Лікарі в операційній. Фото ілюстративне: PAP

У Запоріжжі особливу увагу приділяють автономній роботі медичних закладів, щоб вони могли безперервно надавати допомогу навіть під час тривалих відключень електроенергії та обстрілів. Для цього лікарні забезпечують альтернативними джерелами живлення, автономним опаленням і запасами води.

Про це розповіла виконувачка обов’язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Чим забезпечують енергетичну автономність лікарень у Запоріжжі

За словами Регіни Харченко, кожна велика лікарня міста вже має облаштований підземний медичний простір. Такі приміщення дають змогу продовжувати операції, проводити реанімаційні заходи та приймати пологи під час повітряних тривог.

Харченко наголосила, що медичні процедури не завжди можна перервати або відкласти, тому лікарні мають бути готовими продовжувати роботу в безпечніших умовах.

"Але ми точно маємо цю медичну маніпуляцію закінчити. Так само, як історія з пологами, ну, не потрібно пояснювати, що якщо все ж таки у міста є інформація про те, що є небезпека, то одразу краще всі ці процедури почати в укритті", — зазначила вона.

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Окремий напрям підготовки — енергетична автономність медичних закладів. За словами посадовиці, лікарні мають не лише резервні генератори, а й додаткові системи, які дають змогу підтримувати роботу обладнання та інженерних мереж. Зокрема, у місті встановили спеціальні твердопаливні модульні котельні. Крім того, на частині медичних об’єктів є когенераційні установки.

"Тобто кожен з медичних закладів обов'язково має не просто додатковий регенератор. У нас є спеціальні твердопаливні модульні котельні, які всі перевірили перед початком опалювального сезону, як воно працює, якщо, не дай Боже, треба буде десь перемкнути цю історію", — розповіла Харченко.

Наступним завданням міста є забезпечення лікарень автономним водопостачанням. За планом, кожен медичний заклад має отримати власну свердловину, щоб мати змогу забезпечувати водою пацієнтів, медичний персонал і цивільних.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня російські війська обстріляли Запоріжжя. Унаслідок атаки троє людей дістали поранення. Один із постраждалих, 64-річний чоловік, помер у лікарні, попри зусилля медиків.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд України затвердив порядок відновлення аеромедичної евакуації за допомогою повітряних суден ДСНС. Літаки та гелікоптери використовуватимуть для перевезення пацієнтів між лікарнями в Україні й за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.