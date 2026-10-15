У Запоріжжі помер 64-річний чоловік, поранений під час обстрілу Росії

Лікарі реанімують постраждалого. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі помер чоловік, який дістав поранення внаслідок російського обстрілу напередодні. Ще двоє людей постраждали: жінка залишається в лікарні у стані середньої тяжкості, а інша людина лікується амбулаторно. Загалом за добу російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту області.

Про це повідомляє т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

Реклама

У Запоріжжі помер поранений чоловік

Чоловік помер від поранень, отриманих під час російського обстрілу Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що медикам вдалося стабілізувати його стан, після чого 64-річного постраждалого підключили до апарату штучної вентиляції легень і транспортували до лікарні.

Допис Михайла Семікіна. Фото: скриншот

Також унаслідок атаки постраждали ще двоє людей. Жінка перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, ще одна людина лікується амбулаторно.

Росія завдала 964 удари по Запорізькій області

Голови Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров повідомив, що упродовж доби російські війська атакували 61 населений пункт Запорізької області. Загалом зафіксовано 964 удари.

Читайте також:

Зокрема, росіяни завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю та 25 авіаударів по населених пунктах області. Також окупанти застосували 734 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони.

Крім того, зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню та 199 артилерійських ударів.

За добу надійшло 102 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 13 жовтня російські війська вдарили по складській будівлі в Запоріжжі. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Також Новини.LIVE писали, що російська атака 10 жовтня на Запоріжжя забрала життя двох дітей. Загалом від російської атаки загинули більше 20 людей, а поранення отримали 18.