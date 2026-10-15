В Запорожье скончался 64-летний мужчина, получивший ранение во время обстрела со стороны России

Врачи реанимируют пострадавшего. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье скончался мужчина, получивший ранения в результате российского обстрела накануне. Еще два человека пострадали: женщина остается в больнице в состоянии средней тяжести, а другой человек лечится амбулаторно. Всего за сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту области.

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье скончался раненый мужчина

Мужчина скончался от ранений, полученных во время российского обстрела Запорожья. Ранее сообщалось, что медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего 64-летнего пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в больницу.

Сообщение Михаила Семикина. Фото: скриншот

Также в результате атаки пострадали ещё два человека. Женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести, ещё один человек лечится амбулаторно.

Россия нанесла 964 удара по Запорожской области

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что за сутки российские войска атаковали 61 населенный пункт Запорожской области. Всего зафиксировано 964 удара.

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В частности, россияне нанесли два ракетных удара по Запорожью и 25 авиаударов по населенным пунктам области. Также оккупанты задействовали 734 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны.

Кроме того, зафиксировано четыре обстрела из реактивных систем залпового огня и 199 артиллерийских ударов.

За сутки поступило 102 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 октября российские войска нанесли удар по складскому зданию в Запорожье. В результате атаки один человек получил ранения.

Также Новини.LIVE писали, что российская атака 10 октября на Запорожье унесла жизни двух детей. Всего в результате российской атаки погибли более 20 человек, а ранения получили 18.