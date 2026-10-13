Удар по Запорожью 13 октября: россияне атаковали складское здание, есть раненый

Последствия нападения РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска 13 октября нанесли удар по складскому зданию в Запорожье. В результате атаки возник пожар, который спасатели уже потушили. Также ранения получил 41-летний мужчина. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь, а на месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия удара по Запорожью

В Запорожье в результате российского удара по складскому зданию вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

Сообщение Михаила Семикина. Фото: скриншот

Также в результате атаки ранен 41-летний мужчина. Ему оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 октября российские войска нанесли авиаудар по Запорожью. В результате атаки погибли люди, среди них две школьницы — первоклассница Елизавета Сорочишина и восьмиклассница Анна Мур-Зак.

Также Новини.LIVE писали, что в течение сентября российские войска применили около 27 тысяч средств поражения против Запорожья и Запорожского района. По словам Михаила Семикина, ежедневно по территории области летит почти тысяча средств поражения, около 75% из них — беспилотники.