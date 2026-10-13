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Головна Новини дня Росіяни вдарили по складській будівлі в Запоріжжі: є поранений

Росіяни вдарили по складській будівлі в Запоріжжі: є поранений

Ua ru
13 жовтня 2026 10:25
Удар по Запоріжжю 13 жовтня: росіяни атакували складську будівлю, є поранений
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська 13 жовтня завдали удару по складській будівлі в Запоріжжі. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також поранення дістав 41-річний чоловік. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу, а на місці працюють відповідні служби.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Запоріжжю

У Запоріжжі внаслідок російського удару по складській будівлі спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання.

Росіяни вдарили по складській будівлі в Запоріжжі: є поранений - фото 1
Допис Михайло Семікіна. Фото: скриншот

Також унаслідок атаки поранено 41-річного чоловіка. Йому надають необхідну допомогу.

На місці події продовжують працювати відповідні служби.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 10 жовтня російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули люди, серед них дві школярки — першокласниця Єлизавета Сорочишина та восьмикласниця Анна Мур-Зак.

Також Новини.LIVE писали, що протягом вересня російські війська застосували близько 27 тисяч засобів ураження проти Запоріжжя та Запорізького району. За словами Михайла Семікіна, щодня по території області летить майже тисяча засобів ураження, близько 75% із них — безпілотники. 

Запоріжжя поранення Запорізька ОВА руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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