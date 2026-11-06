Гелікоптер для евакуації. Ілюстративне фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В Україні відновлюють аеромедичну евакуацію пацієнтів за допомогою повітряних суден ДСНС. Уряд затвердив порядок організації таких перевезень, зокрема для транспортування людей на лікування за кордон. Також передбачена можливість доправлення донорських органів, медичних бригад та необхідного обладнання.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький у п'ятницю, 6 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Як працюватиме аеромедична евакуація в Україні

Відновлення авіаційних перевезень дозволить швидше транспортувати пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги. Йдеться про перевезення людей між лікарнями в Україні, а також їхнє доправлення до медичних закладів за кордоном, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Пояснюючи переваги такого способу транспортування, Сергій Корецький навів приклад маршруту з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві. Наразі дорога наземним транспортом може тривати 15–16 годин, тоді як повітряним судном цей шлях можна подолати за 2–3 години.

"Це дасть змогу значно скоротити час транспортування між лікарнями пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine", — наголосив очільник уряду.

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Що ще перевозитимуть повітряними суднами ДСНС

Окрім пацієнтів, повітряним транспортом перевозитимуть донорські органи для трансплантації, медичні бригади та необхідне обладнання. Таку можливість окремо передбачили в затвердженому урядом порядку.

Координацію аеромедичної евакуації здійснюватиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. ДСНС, зі свого боку, забезпечуватиме повітряні судна й екіпажі з урахуванням безпекових і погодних умов.

Коли запрацює аеромедична евакуація в Україні

Запустити новий механізм планують до кінця року. Прем’єр-міністр наголосив, що для пацієнтів у важкому стані швидкість транспортування має вирішальне значення, адже важливо якомога швидше забезпечити їм доступ до необхідної медичної допомоги.

"Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання — забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу. Плануємо, що механізм запрацює до кінця року", — підкреслив глава уряду.

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Заяви Корецького

Новини.LIVE інформували, що уряд планує змінити правила митного оформлення гуманітарної допомоги, щоб запобігти зловживанням і нелегальному імпорту. Також податкова, митниця та Бюро економічної безпеки посилять контроль за бізнесом із високими податковими ризиками, зокрема схемами дроблення компаній для ухилення від сплати ПДВ. Заходи мають забезпечити додаткові надходження до бюджету та створити рівні умови для підприємців.

Новини.LIVE писали, що відповідальність за встановлення мобільних укриттів в Україні мають взяти на себе військові адміністрації, міська влада та регіональні громади. Саме вони повинні фінансувати облаштування таких споруд, водночас до цього процесу може долучатися бізнес. Про це заявив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді 30 жовтня.