Вертолет для эвакуации. Иллюстративное фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В Украине возобновляют аэромедическую эвакуацию пациентов с помощью воздушных судов ГСЧС. Правительство утвердило порядок организации таких перевозок, в частности для транспортировки людей на лечение за границу. Также предусмотрена возможность доставки донорских органов, медицинских бригад и необходимого оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в пятницу, 6 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Как будет работать аэромедическая эвакуация в Украине

Возобновление авиаперевозок позволит быстрее транспортировать пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи. Речь идет о перевозке людей между больницами в Украине, а также об их доставке в медицинские учреждения за рубежом, в частности в рамках программы Medevac Ukraine.

Объясняя преимущества такого способа транспортировки, Сергей Корецкий привел пример маршрута из Харькова в эвакуационный хаб в польском Жешуве. В настоящее время дорога наземным транспортом может занимать 15–16 часов, тогда как на воздушном судне этот путь можно преодолеть за 2–3 часа.

"Это позволит значительно сократить время транспортировки между больницами пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи, а также доставлять украинцев на лечение за границу, в частности в рамках программы Medevac Ukraine", — подчеркнул глава правительства.

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Что еще будут перевозить на воздушных судах ГСЧС

Помимо пациентов, воздушным транспортом будут перевозить донорские органы для трансплантации, медицинские бригады и необходимое оборудование. Такая возможность отдельно предусмотрена в утвержденном правительством порядке.

Координацию авиамедицинской эвакуации будет осуществлять Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава. ГСЧС, со своей стороны, будет обеспечивать воздушные суда и экипажи с учетом условий безопасности и погодных условий.

Когда начнет действовать система авиамедицинской эвакуации в Украине

Запустить новый механизм планируют до конца года. Премьер-министр подчеркнул, что для пациентов в тяжелом состоянии скорость транспортировки имеет решающее значение, ведь важно как можно быстрее обеспечить им доступ к необходимой медицинской помощи.

"Для пациентов в тяжелом состоянии каждый час имеет значение. Наша задача — обеспечить им возможность как можно быстрее получить необходимую медицинскую помощь. Планируем, что механизм заработает до конца года", — подчеркнул глава правительства.

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Заявления Корецкого

Новини.LIVE сообщали, что правительство планирует изменить правила таможенного оформления гуманитарной помощи, чтобы предотвратить злоупотребления и нелегальный импорт. Также налоговая, таможня и Бюро экономической безопасности усилят контроль за бизнесом с высокими налоговыми рисками, в частности схемами дробления компаний для уклонения от уплаты НДС. Меры должны обеспечить дополнительные поступления в бюджет и создать равные условия для предпринимателей.

Новини.LIVE писали, что ответственность за установку мобильных укрытий в Украине должны взять на себя военные администрации, городские власти и региональные общины. Именно они должны финансировать обустройство таких сооружений, при этом к этому процессу может присоединиться бизнес. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 30 октября.