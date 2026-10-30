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Корецкий призвал громады инвестировать в мобильные укрытия

Ua ru
30 октября 2026 12:30
Сергей Корецкий объяснил, кто должен устанавливать мобильные укрытия в Украине facebook.com/sergii.koretskyi
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

В Украине мобильные укрытия должны устанавливать военные администрации, городские власти и региональные громады. Именно они должны вкладывать средства в обустройство таких сооружений. В то же время к этому процессу частично может подключиться и бизнес.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 30 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Кто должен устанавливать мобильные укрытия

По словам Корецкого, ответственность за появление мобильных укрытий лежит прежде всего на военных и городских администрациях, а также на региональных громадах. Именно они должны обеспечивать установку таких сооружений и финансировать соответствующие работы.

"Что касается мобильных укрытий — это совместная задача и ответственность военных администраций, городских администраций, региональных громад, которые должны устанавливать и инвестировать в эти укрытия", — сказал премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что бизнес также может частично присоединиться к установке мобильных укрытий.

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Ранее Новини.LIVE сообщали 29 октября, что Кабмин обновляет требования к работе предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги, связанной с угрозой дронов. Бизнесу планируют дать больше времени на обустройство укрытий или безопасных зон.

Также Новини.LIVE писали, что педагог и писатель Дима Зицер советует родителям заранее вместе с детьми планировать пребывание в укрытии. Стоит договориться, какие вещи взять с собой и чем заниматься во время тревоги: например, рисовать, играть в любимую игрушку или смотреть загруженный мультфильм.

Верховная Рада бизнес безопасность укрытия Сергей Корецкий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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