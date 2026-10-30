Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

В Украине мобильные укрытия должны устанавливать военные администрации, городские власти и региональные громады. Именно они должны вкладывать средства в обустройство таких сооружений. В то же время к этому процессу частично может подключиться и бизнес.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 30 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Кто должен устанавливать мобильные укрытия

По словам Корецкого, ответственность за появление мобильных укрытий лежит прежде всего на военных и городских администрациях, а также на региональных громадах. Именно они должны обеспечивать установку таких сооружений и финансировать соответствующие работы.

"Что касается мобильных укрытий — это совместная задача и ответственность военных администраций, городских администраций, региональных громад, которые должны устанавливать и инвестировать в эти укрытия", — сказал премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что бизнес также может частично присоединиться к установке мобильных укрытий.

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