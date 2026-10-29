Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабмин обновляет правила работы бизнеса во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Речь идет об угрозе дронов. Приоритетом остается безопасность людей.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в четверг, 29 октября, передает Новини.LIVE.

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Правила работы бизнеса во время желтого уровня воздушной тревоги

Правительство уже представило бизнес-ассоциациям изменения в действующий порядок.

"В то же время мы продлеваем действие постановления, поскольку не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны. Хочу напомнить, что два месяца назад правительство инициировало эти изменения. Однако мы увидели, что значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по безопасности людей", — отметил Корецкий.

В результате Кабмин предложил дать предпринимателям больше времени на обустройство укрытий или безопасных зон. По словам премьера, возможностей для закупки мобильных конструкций достаточно.

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Перенос сроков не освобождает от выполнения установленных требований. Прежде всего необходимо позаботиться о безопасности людей. Для этого следует обеспечить хотя бы базовое защищенное пространство, установить мобильное укрытие или предоставить информацию о местонахождении ближайшего подземного убежища и возможности беспрепятственного доступа к нему.

Кроме того, требования к укрытиям будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте. Подробности сообщат Минэкономики и МВД.

Корецкий также сообщил, что укрытие не обязательно должно находиться на территории самого предприятия, поскольку можно пользоваться тем, которое расположено поблизости, если оно имеет достаточную вместимость. Люди должны четко знать, как до него добраться.

"До 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении требований. По результатам примем дальнейшие решения. Отдельно благодарю предпринимателей, которые уже позаботились о безопасности людей и сделали для этого максимум возможного. Именно так и должно быть. Спасибо за ответственность", — добавил премьер.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого, Кабмин разрабатывает механизм страхования военных рисков, благодаря которому украинский бизнес сможет получать возмещение за потери, вызванные российскими обстрелами.

Ранее Корецкий заявлял, что украинскому бизнесу следует заблаговременно учитывать риск российских атак и разрабатывать планы на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, для этого предприятиям следует заранее определить резервные производственные площадки.