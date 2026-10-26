Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Украинским предприятиям следует заранее готовиться к возможным российским ударам и продумывать альтернативные варианты продолжения работы. В частности, бизнесу рекомендуют искать запасные производственные площадки, помещения для релокации и договариваться с поставщиками еще до возникновения критической ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Новини.LIVE.

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Как бизнесу подготовиться к возможным атакам

По словам Корецкого, во время встреч с представителями бизнеса он заметил, что некоторые предприниматели надеются избежать российских ударов. Однако премьер призвал компании не полагаться на такой сценарий.

"Во-первых, я бы очень просил и рекомендовал исходить из самого критического сценария развития событий", — подчеркнул он.

Корецкий пояснил, что предприятиям следует заранее определить альтернативные места для производства и продумать, как продолжить работу в случае повреждения основных мощностей.

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"Заблаговременно продумайте альтернативные производственные площадки. С кем можно сотрудничать? Где можно наладить выпуск той или иной частной торговой марки, если речь идет о потребительских товарах, если ваше предприятие пострадало?" — сказал премьер.

Он также призвал бизнес заранее искать помещения для перемещения и возобновления производства, а также договариваться с поставщиками, в частности импортных товаров. По словам Корецкого, компаниям следует заключать рамочные договоры, чтобы не решать эти вопросы в последний момент.

"Лучше быть к этому готовым, даже если это не сработает, чем оказаться в неожиданной для себя ситуации", — подчеркнул премьер.

Как правительство поддерживает предприятия

Корецкий отметил, что государство также работает над решениями по поддержке украинской экономики в условиях войны. В частности, правительство прорабатывает вопросы поддержки металлургической отрасли и продления соответствующих квот на период военного положения.

Особое внимание уделяется аграрному сектору. По словам премьера, правительство работает над расширением возможностей продажи биоэтанола и экспорта аграрной продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы увеличить валютные поступления.

"Каждый день — это вызовы, это каждый день решения, и другого выбора нет", — отметил Корецкий.

Он также напомнил о кредитных механизмах и страховом фонде, которые должны помогать предприятиям. В то же время премьер подчеркнул, что бизнесу необходимо самостоятельно позаботиться о диверсификации рисков и подготовить запасные варианты работы на случай российских атак.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство объявило повторный конкурс на должность главы Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Документы от кандидатов будут приниматься с 26 октября по 26 ноября 2026 года, а будущий руководитель должен иметь управленческий опыт и безупречную репутацию.

Также Новини.LIVE писали, что 26 октября правительство завершило внесение изменений в систему бронирования работников. В частности , безусловное бронирование 100% персонала планируется отменить, зато предприятия смогут получить полное бронирование при условии регулярного добровольного привлечения части работников к военной службе.