Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Українським підприємствам варто заздалегідь готуватися до можливих російських ударів і продумувати альтернативні варіанти продовження роботи. Зокрема, бізнесу рекомендують шукати запасні виробничі майданчики, приміщення для релокації та домовлятися з постачальниками ще до виникнення критичної ситуації.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

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Як бізнесу підготуватися до можливих атак

За словами Корецького, під час зустрічей із представниками бізнесу він помітив, що деякі підприємці сподіваються уникнути російських ударів. Однак прем’єр закликав компанії не покладатися на такий сценарій.

"Перше, я би дуже просив і рекомендував мислити по самому критичному сценарію розвитку подій", — наголосив він.

Корецький пояснив, що підприємствам варто завчасно визначити альтернативні місця для виробництва та продумати, як продовжити роботу в разі пошкодження основних потужностей.

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"Думати завчасно за альтернативні виробничі площадки. З ким можна скооперуватися? Де можна зробити той чи інший Private Label, якщо ми говоримо про споживчі товари, якщо у ваше підприємство прилетіло?" — сказав прем’єр.

Він також закликав бізнес заздалегідь шукати приміщення для релокації та відновлення виробництва, а також домовлятися з постачальниками, зокрема імпортних товарів. За словами Корецького, компаніям варто укладати рамкові договори, щоб не розв’язувати ці питання в останню мить.

"Краще бути до цього готовим, і це не спрацює, ніж опинитися в неочікуваній для себе ситуації", — наголосив прем’єр.

Як уряд підтримує підприємства

Корецький зазначив, що держава також працює над рішеннями для підтримки української економіки в умовах війни. Зокрема, уряд опрацьовує питання підтримки металургійної галузі та продовження відповідних квот на період воєнного стану.

Окрему увагу приділяють аграрному сектору. За словами прем’єра, уряд працює над розширенням можливостей продажу біоетанолу та експорту аграрної продукції з високою доданою вартістю, щоб збільшувати валютні надходження.

"Кожен день — це виклики, це кожен день рішення і іншого не дано", — зазначив Корецький.

Він також нагадав про кредитні механізми та страховий фонд, які мають допомагати підприємствам. Водночас прем’єр наголосив, що бізнесу необхідно самостійно подбати про диверсифікацію ризиків і підготувати запасні варіанти роботи на випадок російських атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що уряд оголосив повторний конкурс на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Документи від кандидатів прийматимуть із 26 жовтня до 26 листопада 2026 року, а майбутній керівник має мати управлінський досвід і бездоганну репутацію.

Також Новини.LIVE писали, що 26 жовтня уряд фіналізував зміни до системи бронювання працівників. Зокрема, безумовне бронювання 100% персоналу планують скасувати, натомість підприємства зможуть отримати повне бронювання за умови регулярного добровільного залучення частини працівників до військової служби.