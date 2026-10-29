Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабмін оновлює правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги. Йдеться про загрозу дронів. Пріоритетом залишається безпека людей.

Про це Сергій Корецький повідомив у четвер, 29 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги

Уряд вже представив бізнес-асоціаціям зміни до чинного порядку.

"Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни. Хочу нагадати, що два місяці тому Уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей", — зазначив Корецький.

Внаслідок чого Кабмін запропонував дати підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів. За словами премʼєра, можливостей для закупівлі мобільних конструкцій достатньо.

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Перенесення термінів не звільняє від виконання встановлених вимог. Насамперед необхідно подбати про безпеку людей. Для цього слід забезпечити хоча б базовий захищений простір, встановити мобільне укриття або надати інформацію про місце розташування найближчого підземного сховища та можливість безперешкодного доступу до нього.

Крім того, вимоги до укриттів будуть залежати від кількості працівників та відвідувачів, які одночасно перебувають на обʼєкті. Деталі поінформують Мінекономіки та МВС.

Корецький також повідомив, що укриття не обовʼязково має бути на власній території підприємства, оскільки можна користуватися тим, яке розташоване поруч, якщо воно має достатню місткість. Люди повинні чітко знати, як до нього дійти.

"До 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог. За результатами ухвалимо подальші рішення. Окремо дякую підприємцям, які вже подбали про безпеку людей і зробили для цього максимум можливого. Саме так має бути. Дякую за відповідальність", — додав премʼєр.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького, Кабмін розробляє механізм страхування воєнних ризиків, завдяки якому український бізнес зможе отримувати відшкодування за втрати, спричинені російськими обстрілами.

Раніше Корецький заявляв, що українському бізнесу варто завчасно враховувати ризик російських атак і розробляти плани на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, для цього підприємствам варто заздалегідь визначити резервні виробничі локації.