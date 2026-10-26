Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Уряд працює над створенням фонду страхування воєнних ризиків, який допоможе українським підприємствам отримувати компенсації за збитки від російських атак. На першому етапі максимальна виплата одному отримувачу становитиме близько 5 мільйонів доларів, а страхування планують зробити доступним за тарифом приблизно 2%.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як працюватиме фонд страхування воєнних ризиків

За словами Корецького, уряд планує внести до фонду 1 мільярд доларів державних коштів. Ще близько 3 мільярдів доларів розраховують залучити від міжнародних партнерів.

Прем’єр пояснив, що партнери готові збільшувати фінансування за умови власного внеску України. Тому уряд працює над формуванням необхідного державного ресурсу та веде переговори щодо додаткової міжнародної підтримки.

"Відповідно, цілимось в те, що мільярд доларів держава має виділити, покласти на особливий рахунок, а далі партнерами ми розмовляємо про те, що буде додатково навколо трьох мільярдів доларів. Як мінімум, така є ціль", — сказав Корецький.

Читайте також:

Коли виплачуватимуть компенсації

Уряд планує запровадити спрощену процедуру отримання виплат. За словами прем’єра, компенсацію мають надавати протягом 30 днів після оформлення, а тариф за страхування воєнних ризиків планують встановити на рівні близько 2%.

"Як далі це буде працювати? Спрощена процедура. 30 днів після оформлення має бути компенсація. І тариф на цей страховий ризик має бути дуже базовим, символічним", — пояснив він.

Максимальна компенсація на першому етапі становитиме близько 5 мільйонів доларів на одного отримувача. Корецький визнав, що для великих підприємств такої суми може бути недостатньо, тому систему планують побудувати з двох частин.

Які програми компенсації вже працюють

Корецький також нагадав про чинні механізми страхування воєнних ризиків. За його словами, експортно-кредитне агентство вже застрахувало 457 ризиків із потенційною компенсацією на понад 9 мільярдів гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що збитки української економіки від російських атак перевищили 7,7 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, пошкоджено або знищено понад мільйон квадратних метрів нерухомості, а до кінця року державний бюджет може недоотримати близько 1,5 млрд доларів.

Також Новини.LIVE писали, що Корецький закликав українських підприємців заздалегідь готуватися до найгіршого сценарію через посилення російських атак. Він рекомендував шукати альтернативні виробничі майданчики, домовлятися з постачальниками про запасні варіанти співпраці та підготувати приміщення для можливого перенесення виробництва.