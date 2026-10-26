Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Правительство работает над созданием фонда страхования военных рисков, который поможет украинским предприятиям получать компенсации за убытки, понесенные в результате российских атак. На первом этапе максимальная выплата одному получателю составит около 5 миллионов долларов, а страхование планируется сделать доступным по тарифу примерно 2%.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Новини.LIVE.

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Как будет работать фонд страхования военных рисков

По словам Корецкого, правительство планирует внести в фонд 1 миллиард долларов государственных средств. Еще около 3 миллиардов долларов рассчитывают привлечь от международных партнеров.

Премьер пояснил, что партнеры готовы увеличить финансирование при условии собственного вклада Украины. Поэтому правительство работает над формированием необходимого государственного ресурса и ведет переговоры о дополнительной международной поддержке.

"Соответственно, мы нацелены на то, чтобы государство выделило миллиард долларов, поместило их на специальный счет, а далее с партнерами обсуждаем, что дополнительно будет около трех миллиардов долларов. Как минимум, такая цель стоит перед нами", — сказал Корецкий.

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Когда будут выплачиваться компенсации

Правительство планирует ввести упрощенную процедуру получения выплат. По словам премьера, компенсацию должны выплачивать в течение 30 дней после оформления, а тариф на страхование военных рисков планируют установить на уровне около 2%.

"Как это будет работать дальше? Упрощенная процедура. Через 30 дней после оформления должна быть выплачена компенсация. А тариф на этот страховой риск должен быть очень базовым, символическим", — пояснил он.

Максимальная компенсация на первом этапе составит около 5 миллионов долларов на одного получателя. Корецкий признал, что для крупных предприятий такой суммы может быть недостаточно, поэтому систему планируют построить из двух частей.

Какие программы компенсации уже действуют

Корецкий также напомнил о действующих механизмах страхования военных рисков. По его словам, экспортно-кредитное агентство уже застраховало 457 рисков с потенциальной компенсациейна сумму свыше 9 миллиардов гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что убытки украинской экономики от российских атак превысили 7,7 млрд долларов. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, повреждено или уничтожено более миллиона квадратных метров недвижимости, а до конца года государственный бюджет может недополучить около 1,5 млрд долларов.

Также Новини.LIVE писали, что Корецкий призвал украинских предпринимателей заранее готовиться к худшему сценарию из-за усиления российских атак. Он рекомендовал искать альтернативные производственные площадки, договариваться с поставщиками о запасных вариантах сотрудничества и подготовить помещения для возможного переноса производства.