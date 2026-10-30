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Головна Новини дня Корецький закликав громади інвестувати в мобільні укриття

Корецький закликав громади інвестувати в мобільні укриття

Ua ru
30 жовтня 2026 12:30
Сергій Корецький пояснив, хто має встановлювати мобільні укриття в Україні facebook.com/sergii.koretskyi
Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

В Україні мобільні укриття мають встановлювати військові адміністрації, міська влада та регіональні громади. Вони ж повинні інвестувати в облаштування таких споруд. Водночас до цього процесу частково може долучитися і бізнес.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді 30 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Хто має встановлювати мобільні укриття

За словами Корецького, відповідальність за появу мобільних укриттів лежить передусім на військових і міських адміністраціях, а також регіональних громадах. Саме вони мають забезпечувати встановлення таких споруд і фінансувати відповідні роботи.

"З приводу мобільних укриттів – це спільна задача і відповідальність військових адміністрацій, міських адміністрацій, регіональних громад, які повинні ставити, інвестувати в ці укриття", — сказав прем'єр-міністр.

Водночас він наголосив, що бізнес також може частково долучитися до встановлення мобільних укриттів.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли 29 жовтня, що Кабмін оновлює вимоги до роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги, пов’язаної із загрозою дронів. Бізнесу планують дати більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів.

Також Новини.LIVE писали, що педагог і письменник Діма Зіцер радить батькам заздалегідь разом із дітьми планувати перебування в укритті. Варто домовитися, які речі взяти із собою та чим займатися під час тривоги: наприклад, малювати, гратися улюбленою іграшкою або дивитися завантажений мультфільм.

Верховна Рада бізнес безпека укриття Сергій Корецький
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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