Як підготувати дитину до перебування в укритті: поради педагога

Діти в укритті. Ілюстративне фото: Ірина Скосар

Перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути складним випробуванням для дитини. Щоб підготуватися до нього, варто заздалегідь продумати спільні заняття та необхідні речі. Педагог і письменник Діма Зіцер радить складати такий план разом із дитиною.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк.

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Як підготувати дитину до перебування в укритті

За словами Діми Зіцера, заняття для дитини краще продумати ще до початку повітряної тривоги. Це можуть бути розмальовки, улюблена іграшка або заздалегідь завантажений мультфільм.

Педагог радить обговорити з дитиною, що родина візьме із собою в укриття та чим займатиметься під час перебування там. Водночас план не обов’язково виконувати без змін — залежно від обставин від нього можна відступати.

Чому важливо планувати заздалегідь

Діма Зіцер пояснює, що навіть у складних обставинах попередні домовленості допомагають відчути стабільність. Це важливо як для дитини, так і для дорослих, адже розуміння того, що відбуватиметься далі, дає відчуття контролю над ситуацією.

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"Ця історія про планування, вона, крім всього іншого, створює стабільність. І для мами, і для дитини. Це стабільність", — наголосив педагог.

Він також зазначив, що важливо пояснювати дитині: навіть якщо родині доводиться йти в укриття, вона може самостійно вирішувати, чим займатиметься там. Водночас заплановане не завжди вдається виконати через небезпеку або непередбачувані обставини, тому до змін варто ставитися спокійно.

Новини.LIVE інформували, що діти можуть відмовлятися йти в укриття, оскільки недооцінюють небезпеку або намагаються психологічно відгородитися від війни. Педагог і письменник Діма Зіцер радить батькам з’ясувати причини такої поведінки, поговорити з дитиною наодинці та пояснити важливість безпеки. При цьому важливо не тиснути на дитину почуттям провини, а домовитися повернутися до розмови пізніше.

Новини.LIVE писали, що Кабмін змінив правила користування укриттями в закладах освіти. У дитсадках вони призначені лише для учасників освітнього процесу, а доступ сторонніх до шкільних укриттів під час очного навчання можливий за рішенням місцевої влади. Для спільного перебування дітей і сторонніх осіб мають передбачити окремі зони, безпечні маршрути та постійний нагляд за учнями.