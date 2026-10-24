Страх і заперечення небезпеки: чому діти уникають укриттів
Діти можуть відмовлятися йти в укриття з різних причин. Іноді вони вважають, що небезпека їх омине, адже попередні рази все минулося без наслідків. В інших випадках така поведінка може бути спробою заперечити загрозу та психологічно відгородитися від війни.
Про це в інтерв’ю розповів педагог і письменник Діма Зіцер, передає Новини.LIVE.
Як батькам говорити з дитиною про безпеку
За словами Зіцера, якщо дитина просто недооцінює ризики, варто пояснити їй, чому важливо дотримуватися правил безпеки. Якщо ж за відмовою стоїть глибше емоційне переживання, батькам потрібно поговорити з дитиною наодинці та спробувати зрозуміти її почуття.
Причиною небажання йти в укриття можуть бути накопичені страхи та прагнення повернутися до звичного життя, у якому є місце дружбі, закоханості, сумнівам і звичайним дитячим переживанням.
Зіцер радить батькам пояснювати, наскільки для них важлива безпека дитини, і просити її піти в укриття разом. При цьому важливо не тиснути на дитину почуттям провини та не перетворювати прохання на маніпуляцію.
Також варто домовитися повернутися до розмови пізніше, щоб дитина могла розповісти про свої переживання, а батьки — краще зрозуміти причини її поведінки.
Як повідомляли Новини.LIVE, Кабінет міністрів змінив правила користування укриттями в закладах освіти. Під час очного навчання шкільні укриття призначені для учнів, педагогів та інших учасників освітнього процесу, а допуск сторонніх осіб можливий лише за рішенням місцевої влади та за визначеним порядком.
Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Зеленський під час зустрічі з представниками парламенту Норвегії обговорив повернення українських дітей додому та посилення їхнього захисту від російських атак. Окрему увагу приділили облаштуванню укриттів у школах напередодні зими.