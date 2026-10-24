Діти в укритті з дорослою жінкою. Фото: Reuters

Діти можуть відмовлятися йти в укриття з різних причин. Іноді вони вважають, що небезпека їх омине, адже попередні рази все минулося без наслідків. В інших випадках така поведінка може бути спробою заперечити загрозу та психологічно відгородитися від війни.

Про це в інтерв’ю розповів педагог і письменник Діма Зіцер, передає Новини.LIVE.

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Як батькам говорити з дитиною про безпеку

За словами Зіцера, якщо дитина просто недооцінює ризики, варто пояснити їй, чому важливо дотримуватися правил безпеки. Якщо ж за відмовою стоїть глибше емоційне переживання, батькам потрібно поговорити з дитиною наодинці та спробувати зрозуміти її почуття.

Причиною небажання йти в укриття можуть бути накопичені страхи та прагнення повернутися до звичного життя, у якому є місце дружбі, закоханості, сумнівам і звичайним дитячим переживанням.

Зіцер радить батькам пояснювати, наскільки для них важлива безпека дитини, і просити її піти в укриття разом. При цьому важливо не тиснути на дитину почуттям провини та не перетворювати прохання на маніпуляцію.

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Також варто домовитися повернутися до розмови пізніше, щоб дитина могла розповісти про свої переживання, а батьки — краще зрозуміти причини її поведінки.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабінет міністрів змінив правила користування укриттями в закладах освіти. Під час очного навчання шкільні укриття призначені для учнів, педагогів та інших учасників освітнього процесу, а допуск сторонніх осіб можливий лише за рішенням місцевої влади та за визначеним порядком.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Зеленський під час зустрічі з представниками парламенту Норвегії обговорив повернення українських дітей додому та посилення їхнього захисту від російських атак. Окрему увагу приділили облаштуванню укриттів у школах напередодні зими.