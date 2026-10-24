Дети в убежище вместе со взрослой женщиной. Фото: Reuters

Дети могут отказываться уходить в укрытие по разным причинам. Иногда они считают, что опасность их обойдет стороной, ведь в предыдущие разы все обходилось без последствий. В других случаях такое поведение может быть попыткой отрицать угрозу и психологически отгородиться от войны.

Об этом в интервью рассказал педагог и писатель Дима Зицер, передает Новини.LIVE.

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Как родителям говорить с ребенком о безопасности

По словам Зицера, если ребенок просто недооценивает риски, стоит объяснить ему, почему важно соблюдать правила безопасности. Если же за отказом стоит более глубокое эмоциональное переживание, родителям нужно поговорить с ребенком наедине и попытаться понять его чувства.

Причиной нежелания уходить в укрытие могут быть накопившиеся страхи и стремление вернуться к привычной жизни, в которой есть место дружбе, влюбленности, сомнениям и обычным детским переживаниям.

Зицер советует родителям объяснять, насколько для них важна безопасность ребенка, и просить его пойти в укрытие вместе. При этом важно не давить на ребенка чувством вины и не превращать просьбу в манипуляцию.

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Также стоит договориться вернуться к разговору позже, чтобы ребенок мог рассказать о своих переживаниях, а родители — лучше понять причины его поведения.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабинет министров изменил правила пользования укрытиями в учебных заведениях. Во время очного обучения школьные укрытия предназначены для учеников, педагогов и других участников образовательного процесса, а допуск посторонних лиц возможен только по решению местных властей и в установленном порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Зеленский во время встречи с представителями парламента Норвегии обсудил возвращение украинских детей домой и усиление их защиты от российских атак. Особое внимание уделили обустройству укрытий в школах в преддверии зимы.