Школьники и учителя в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров внес изменения в правила использования защитных сооружений гражданской обороны. Постановление от 15 октября 2026 года № 1288 определяет, кто может пользоваться укрытиями в учебных заведениях и при каких условиях к ним допускаются другие люди. Согласно документу, укрытия в детских садах предназначены исключительно для участников образовательного процесса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление.

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Пользоваться школьным укрытием посторонние могут только по решению местных властей

В документе отмечается, что в школах во время очного обучения защитные сооружения доступны только для учащихся, педагогов и других участников образовательного процесса.

Использовать школьное укрытие одновременно для учащихся и посторонних лиц можно только по решению местных органов власти и в порядке, определенном учредителем или руководителем учреждения.

Перед этим необходимо оценить возможность безопасного пребывания различных групп людей. В частности, следует разграничить зоны для детей и взрослых, предусмотреть сопровождение посторонних лиц в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также ограничить доступ к другим помещениям школы.

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Если убежищем пользуются и дети, и посторонние лица, руководство учреждения должно обеспечить безопасность учащихся, присутствие педагогов в течение всего времени пребывания детей в убежище, а также свести к минимуму пересечение маршрутов движения различных групп.

Информация о школьных укрытиях, доступных для других граждан, должна публиковаться на официальных сайтах учебных заведений и/или их учредителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лишь 42% украинских школ располагают условиями для продолжения обучения во время воздушных тревог. Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что укрытиями обеспечены 82% учеников и воспитанников детских садов, однако не все защитные сооружения приспособлены для проведения занятий.

Также Новини.LIVE писали, что с 4 декабря предприятия без укрытия или надлежащим образом оборудованного безопасного помещения не смогут продолжать работу во время желтого уровня воздушной угрозы. Также отмечается, что обычная комната без окон не будет считаться безопасным помещением — она должна соответствовать установленным требованиям.