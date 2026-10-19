Убежище возле торгового центра. Фото: te.20minut.ua

С 4 декабря предприятия, не имеющие укрытий или оборудованных безопасных помещений, лишатся возможности продолжать работу во время желтого уровня воздушной угрозы с согласия трудового коллектива. Переходный период, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Украины, продлится три месяца.

Соответствующие требования содержатся в постановлении правительства № 1092, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Какие правила будут действовать для бизнеса с 4 декабря

Во время желтого уровня угрозы, который объявляется в случае опасности со стороны дронов, предприятия могут работать, если в их помещениях или на территории имеется защитное сооружение, временное или постоянное укрытие для работников и посетителей или безопасное пространство.

До завершения трехмесячного переходного периода предприятия без укрытий могут продолжать деятельность по согласованию с трудовым коллективом. Однако после 4 декабря такое согласие уже не будет основанием для работы без оборудованного укрытия или безопасного пространства.

При этом обычная комната без окон автоматически не считается безопасным пространством. Его обустройство должно соответствовать установленным требованиям по защите людей от побочного воздействия обычных средств поражения и избыточного давления взрыва.

Читайте также:

Какие обозначения должны быть на входе

Предприятия и балансодержатели должны информировать работников и посетителей о наличии укрытия или безопасного пространства. Для этого на входах в здания, помещения или на территории, а также на наружных стенах или ограждениях необходимо размещать таблички размером 100 × 60 сантиметров с одной из следующих надписей:

«Объект обеспечен укрытием»;

«Объект обеспечен безопасным пространством»;

«Объект не обеспечен укрытием».

Кроме того, субъекты хозяйствования должны определить порядок действий персонала во время воздушной тревоги и обеспечить доведение соответствующего сигнала до работников и посетителей.

Пребывание посетителей в помещениях и на территориях таких объектов во время тревоги происходит по их собственному усмотрению.

Что предусматривает постановление в отношении транспорта и образования

В случае желтого уровня угрозы учебный процесс в учебных заведениях, не имеющих оборудованных защитных сооружений гражданской защиты, приостанавливается.

Кроме того, правительство рекомендовало военным администрациям обеспечивать работу метрополитена в полном объеме во время желтого уровня угрозы, в частности перевозку пассажиров по наземным участкам к подземным станциям. В случае красного уровня угрозы метро должно работать в ограниченном режиме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине лишь 42% школ имеют условия для продолжения обучения во время воздушных тревог. В то же время укрытиями обеспечены 82% школьников и воспитанников детских садов, однако не все защитные сооружения приспособлены для проведения уроков.

Также Новини.LIVE писали, что 15 октября правительство определило новые подходы к организации обучения во время длительных воздушных тревог. Школы должны самостоятельно выбирать формат занятий с учетом ситуации с безопасностью, возможностей укрытий и инфраструктуры, а общины — помогать учебным заведениям организовывать непрерывный образовательный процесс.