Укриття біля торговельного центру. Фото: te.20minut.ua

Із 4 грудня підприємства, які не мають укриттів або облаштованих безпечних просторів, втратять можливість продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної загрози за згодою трудового колективу. Перехідний період, передбачений постановою Кабінету Міністрів України, триватиме три місяці.

Відповідні вимоги містить постанова уряду № 1092, інформує Новини.LIVE.

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Які правила діятимуть для бізнесу з 4 грудня

Під час жовтого рівня загрози, який оголошують у разі дронової небезпеки, підприємства можуть працювати, якщо в їхніх приміщеннях або на території є захисна споруда, тимчасове чи постійне укриття для працівників і відвідувачів або безпечний простір.

До завершення тримісячного перехідного періоду підприємства без укриттів можуть продовжувати діяльність за погодженням із трудовим колективом. Однак після 4 грудня така згода вже не буде підставою для роботи без облаштованого укриття чи безпечного простору.

Водночас звичайна кімната без вікон автоматично не вважається безпечним простором. Його облаштування має відповідати встановленим вимогам щодо захисту людей від побічної дії звичайних засобів ураження та надлишкового тиску вибуху.

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Які позначки мають бути на вході

Підприємства та балансоутримувачі повинні інформувати працівників і відвідувачів про наявність укриття або безпечного простору. Для цього на входах до будівель, приміщень чи територій, а також на зовнішніх стінах або огорожах потрібно розміщувати таблички розміром 100 × 60 сантиметрів з одним із написів:

"Об’єкт забезпечений укриттям";

"Об’єкт забезпечений безпечним простором";

"Об’єкт не забезпечений укриттям".

Крім того, суб’єкти господарювання мають визначити порядок дій персоналу під час повітряної тривоги та забезпечувати доведення відповідного сигналу до працівників і відвідувачів.

Перебування відвідувачів у приміщеннях і на територіях таких об’єктів під час тривоги відбувається на їхній власний розсуд.

Що передбачає постанова щодо транспорту та освіти

У разі жовтого рівня загрози освітній процес у закладах освіти, які не мають облаштованих захисних споруд цивільного захисту, припиняється.

Крім того, уряд рекомендував військовим адміністраціям забезпечувати роботу метрополітену в повному обсязі під час жовтого рівня загрози, зокрема перевезення пасажирів наземними ділянками до підземних станцій. У разі червоного рівня загрози метро має працювати в обмеженому режимі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні лише 42% шкіл мають умови для продовження навчання під час повітряних тривог. Водночас укриттями забезпечені 82% учнів шкіл і вихованців дитячих садків, однак не всі захисні споруди пристосовані для проведення уроків.

Також Новини.LIVE писали, що 15 жовтня уряд визначив нові підходи до організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Школи мають самостійно обирати формат занять з огляду на безпекову ситуацію, можливості укриттів та інфраструктуру, а громади — допомагати закладам освіти організовувати безперервний освітній процес.