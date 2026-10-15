Кабмін змінив правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: t.me/Koretskyi_official

Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив про ухвалення рішення Кабміном стосовно організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Кожна школа самостійно обиратиме формат роботи, а в разі дефіциту місць в укриттях пріоритет для очного вивчення надаватиметься математичним, мовно-літературним, природничим та історичним дисциплінам.

Про це Сергій Корецький повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Навчання під час тривалих повітряних тривог

Корецький заявив, що громадам необхідно зосередитися на розв’язанні цього питання та сприяти закладам освіти в організації навчання з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема, варто розглянути можливість проведення занять в інших підготовлених і придатних для цього укриттях.

"Кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття. Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати", — зазначив він.

Батьків необхідно завчасно інформувати про організацію навчального процесу, щоб вони могли планувати свій день. Для цього важливо забезпечити гнучкість розкладів і чітке розуміння того, у якому форматі відбуватиметься навчання.

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Водночас якщо місткість укриття не дає змоги організувати очне навчання з усіх предметів, першочергово варто проводити заняття з математики, природничих дисциплін, мов і літератури, а також громадянської та історичної освітніх галузей. Решту предметів за необхідності можна опановувати дистанційно.

Премʼєр заявив, що укриття шкіл, які працюють очні, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей. Зокрема, там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет та належні санітарні умови.

"МОН щомісяця відстежуватиме виконання рішення. Безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті обов'язкове", — додав Корецький.

Як писали Новини.LIVE, МОН планує суттєво оновити шкільний курс "Захист України". Зокрема, учні матимуть змогу поглиблювати знання не лише з основ безпеки, а й із кіберзахисту, інженерної справи та управління безпілотними технологіями.

Крім того, Зеленський підписав закон, який вносить зміни до законодавства щодо реалізації освітніх прав корінних народів і представників національних меншин. Згідно з документом, діти, чиї рідні мови належать до офіційних мов Європейського Союзу, зможуть навчатися як українською, так і рідною мовою.