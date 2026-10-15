Кабмин изменил правила обучения в школах во время длительных воздушных тревог

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: t.me/Koretskyi_official

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о принятии Кабмином решения об организации обучения во время длительных воздушных тревог. Каждая школа самостоятельно будет выбирать формат работы, а в случае нехватки мест в укрытиях приоритет для очного обучения будет отдаваться математическим, языково-литературным, естественнонаучным и историческим дисциплинам.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Обучение во время длительных воздушных тревог

Корецкий заявил, что общинам необходимо сосредоточиться на решении этого вопроса и содействовать учебным заведениям в организации обучения с учетом ситуации с безопасностью. В частности, стоит рассмотреть возможность проведения занятий в других подготовленных и пригодных для этого укрытиях.

"Каждая школа самостоятельно определяет модель обучения с учетом ситуации с безопасностью, вместимости и обустройства укрытия. Занятия могут проходить в классах, укрытиях или сочетать очный и дистанционный форматы", — отметил он.

Родителей необходимо заблаговременно информировать об организации учебного процесса, чтобы они могли планировать свой день. Для этого важно обеспечить гибкость расписаний и четкое понимание того, в каком формате будет проходить обучение.

Читайте также:

В то же время, если вместимость укрытия не позволяет организовать очное обучение по всем предметам, в первую очередь следует проводить занятия по математике, естественным наукам, языкам и литературе, а также по гражданскому и историческому образованию. Остальные предметы при необходимости можно изучать дистанционно.

Премьер заявил, что укрытия школ, работающих в очном формате, должны быть пригодны для длительного пребывания детей. В частности, там должны быть учебные места, освещение, резервное электроснабжение, интернет и надлежащие санитарные условия.

"МОН будет ежемесячно отслеживать выполнение решения. Безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно", — добавил Корецкий.

Как писали Новини.LIVE, МОН планирует существенно обновить школьный курс "Защита Украины". В частности, ученики смогут углублять знания не только по основам безопасности, но и по киберзащите, инженерному делу и управлению беспилотными технологиями.

Кроме того, Зеленский подписал закон, вносящий изменения в законодательство о реализации прав коренных народов и представителей национальных меньшинств в сфере образования. Согласно документу, дети, чьи родные языки относятся к официальным языкам Европейского Союза, смогут обучаться как на украинском, так и на родном языке.