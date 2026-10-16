МОН: менше половини шкіл можуть навчати дітей під час тривоги
В Україні лише 42% шкіл мають умови для продовження навчання під час повітряної тривоги, а не просто для перебування дітей в укритті. Водночас укриттями забезпечені 82% учнів і вихованців дитячих садків. Для підготовки закладів освіти до зими уряд виділив додаткові 500 млн грн на посилення енергетичної стійкості.
Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.
Понад 9 тисяч шкіл мають резервне живлення: Бутенко розповів про підготовку до зими
За словами міністра, наявність укриття не завжди означає, що в ньому можна організувати повноцінний освітній процес. Тому одним із завдань залишається облаштування приміщень, у яких діти зможуть не лише перебувати під час небезпеки, а й продовжувати заняття.
"82% наших учнів і вихованців садків зараз охоплені укриттями. Але давайте будемо відверті: треба розділяти укриття, щоб сховатися від ворожої атаки, і укриття, в якому можна продовжувати навчання. 42% шкіл можуть продовжувати навчання під час тривоги, а не лише укрити дітей", — наголосив Бутенко.
Окрему увагу Міністерство освіти приділяє готовності шкіл до можливих перебоїв з електропостачанням. Понад 9 тисяч закладів, або 87% від загальної кількості шкіл, мають резервні джерела живлення, які дозволяють працювати понад вісім годин. Йдеться, зокрема, про генератори, енергетичні установки та сонячні панелі.
Бутенко зазначив, що школи мають бути готовими до осінньо-зимового періоду та залишатися осередками стійкості для громад. Він також наголосив на важливості гнучкої організації навчання, щоб діти могли здобувати освіту навіть в умовах російських обстрілів і загроз для енергетичної інфраструктури.
Як писали Новини.LIVE, також Бутенко під час години запитань до уряду заявив, що російські війська регулярно атакують українські заклади освіти, через що безпека дітей і педагогів залишається пріоритетом. На початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно, понад 19% — у змішаному форматі, а 11% проводили заняття дистанційно. Загалом навчальний рік розпочали близько 3,4 млн дітей, а МОН розробило алгоритми роботи шкіл в умовах обстрілів і тривалих повітряних тривог.
Також у Запоріжжі нещодавно запрацював підземний дитячий садок "Каштан", облаштований у протирадіаційному укритті та розрахований на 140 дітей. У закладі облаштували шість навчальних приміщень, їдальню, медичний пункт, санітарні кімнати й душові, а також забезпечили безбар’єрний доступ і два незалежні джерела електроживлення. Раніше діти відвідували заняття у дві зміни й могли перебувати в укритті не більше трьох годин, а тепер зможуть залишатися в садочку повний день і отримувати харчування.