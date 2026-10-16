Міністр освіти та науки Андрій Бутенко. Фото: facebook.com/andrij.butenko

В Україні лише 42% шкіл мають умови для продовження навчання під час повітряної тривоги, а не просто для перебування дітей в укритті. Водночас укриттями забезпечені 82% учнів і вихованців дитячих садків. Для підготовки закладів освіти до зими уряд виділив додаткові 500 млн грн на посилення енергетичної стійкості.

Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Понад 9 тисяч шкіл мають резервне живлення: Бутенко розповів про підготовку до зими

За словами міністра, наявність укриття не завжди означає, що в ньому можна організувати повноцінний освітній процес. Тому одним із завдань залишається облаштування приміщень, у яких діти зможуть не лише перебувати під час небезпеки, а й продовжувати заняття.

"82% наших учнів і вихованців садків зараз охоплені укриттями. Але давайте будемо відверті: треба розділяти укриття, щоб сховатися від ворожої атаки, і укриття, в якому можна продовжувати навчання. 42% шкіл можуть продовжувати навчання під час тривоги, а не лише укрити дітей", — наголосив Бутенко.

Окрему увагу Міністерство освіти приділяє готовності шкіл до можливих перебоїв з електропостачанням. Понад 9 тисяч закладів, або 87% від загальної кількості шкіл, мають резервні джерела живлення, які дозволяють працювати понад вісім годин. Йдеться, зокрема, про генератори, енергетичні установки та сонячні панелі.

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Бутенко зазначив, що школи мають бути готовими до осінньо-зимового періоду та залишатися осередками стійкості для громад. Він також наголосив на важливості гнучкої організації навчання, щоб діти могли здобувати освіту навіть в умовах російських обстрілів і загроз для енергетичної інфраструктури.

Як писали Новини.LIVE, також Бутенко під час години запитань до уряду заявив, що російські війська регулярно атакують українські заклади освіти, через що безпека дітей і педагогів залишається пріоритетом. На початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно, понад 19% — у змішаному форматі, а 11% проводили заняття дистанційно. Загалом навчальний рік розпочали близько 3,4 млн дітей, а МОН розробило алгоритми роботи шкіл в умовах обстрілів і тривалих повітряних тривог.

Також у Запоріжжі нещодавно запрацював підземний дитячий садок "Каштан", облаштований у протирадіаційному укритті та розрахований на 140 дітей. У закладі облаштували шість навчальних приміщень, їдальню, медичний пункт, санітарні кімнати й душові, а також забезпечили безбар’єрний доступ і два незалежні джерела електроживлення. Раніше діти відвідували заняття у дві зміни й могли перебувати в укритті не більше трьох годин, а тепер зможуть залишатися в садочку повний день і отримувати харчування.