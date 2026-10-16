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МОН: менее половины школ могут проводить занятия во время тревоги

Ua ru
16 октября 2026 12:34
42% школ в Украине могут проводить занятия с детьми во время тревоги: министр Бутенко facebook.com/andrij.butenko
Министр образования и науки Андрей Бутенко. Фото: facebook.com/andrij.butenko

В Украине лишь 42% школ располагают условиями для продолжения обучения во время воздушной тревоги, а не просто для пребывания детей в укрытии. В то же время укрытиями обеспечены 82% учащихся и воспитанников детских садов. Для подготовки учебных заведений к зиме правительство выделило дополнительные 500 млн грн на укрепление энергетической устойчивости.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Более 9 тысяч школ имеют резервное энергоснабжение: Бутенко рассказал о подготовке к зиме

По словам министра, наличие укрытия не всегда означает, что в нем можно организовать полноценный образовательный процесс. Поэтому одной из задач остается обустройство помещений, в которых дети смогут не только находиться во время опасности, но и продолжать занятия.

"82% наших учеников и воспитанников детских садов сейчас охвачены укрытиями. Но давайте будем откровенны: нужно различать укрытия, предназначенные для защиты от вражеской атаки, и укрытия, в которых можно продолжать обучение. 42% школ могут продолжать обучение во время тревоги, а не просто укрывать детей", — подчеркнул Бутенко.

Особое внимание Министерство образования уделяет готовности школ к возможным перебоям с электроснабжением. Более 9 тысяч учебных заведений, или 87% от общего числа школ, имеют резервные источники питания, позволяющие работать более восьми часов. Речь идет, в частности, о генераторах, энергетических установках и солнечных панелях.

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Бутенко отметил, что школы должны быть готовы к осенне-зимнему периоду и оставаться очагами устойчивости для громад. Он также подчеркнул важность гибкой организации обучения, чтобы дети могли получать образование даже в условиях российских обстрелов и угроз для энергетической инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE, Бутенко также во время часа вопросов к правительству заявил, что российские войска регулярно атакуют украинские учебные заведения, из-за чего безопасность детей и педагогов остается приоритетом. В начале октября почти 70% школ работали в очном формате, более 19% — в смешанном формате, а 11% проводили занятия дистанционно. В целом учебный год начали около 3,4 млн детей, а МОН разработало алгоритмы работы школ в условиях обстрелов и длительных воздушных тревог.

Также в Запорожье недавно начал работу подземный детский сад "Каштан", оборудованный в противорадиационном укрытии и рассчитанный на 140 детей. В учреждении оборудовали шесть учебных помещений, столовую, медицинский пункт, санитарные комнаты и душевые, а также обеспечили безбарьерный доступ и два независимых источника электропитания. Ранее дети посещали занятия в две смены и могли находиться в укрытии не более трёх часов, а теперь смогут оставаться в детском саду полный день и получать питание.

Верховная Рада образование школы укрытия Минобразования час вопросов к Правительству
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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