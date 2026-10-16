Министр образования и науки Андрей Бутенко. Фото: facebook.com/andrij.butenko

В Украине в начале октября почти 70% школ работали в очном формате, более 19% проводили занятия в смешанном формате, а ещё 11% обучали детей дистанционно. Всего в этом учебном году к обучению присоединились около 3,4 млн детей. Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что из-за регулярных российских атак учебные заведения вынуждены адаптировать организацию учебного процесса к условиям безопасности.

Об этом Бутенко сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Почти 70% школ в Украине работают в очном формате: Бутенко привёл статистику

По словам министра, наибольшая доля учебных заведений продолжает работать в очном формате. В начале октября такой формат выбрали почти 70% школ. Еще более 19% учебных заведений организовали обучение в смешанном формате, который сочетает очные занятия с дистанционными, а 1% проводили уроки онлайн.

"В этом году обучение начали около 3 миллионов 400 тысяч детей. В начале октября почти 70% школ работали в очном формате. Более 19% в Украине работают в смешанном формате, а 11% — дистанционно", — отметил Бутенко.

Министр подчеркнул, что учебный год проходит в сложных условиях из-за регулярных российских атак на учебные заведения. По его словам, Россия целенаправленно атакует образовательную инфраструктуру, как и энергетические объекты и другие критически важные объекты.

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"Атаки на учебные заведения продолжаются регулярно. Враг сознательно выбрал образование в качестве мишени, наравне с энергетикой и критически важной инфраструктурой", — добавил чиновник.

Из-за усиления обстрелов школы вынуждены менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью. Министерство образования и науки разработало алгоритмы действий и сценарии, которые должны помочь учебным заведениям организовывать образовательный процесс в сложных условиях. Бутенко отметил, что в ряде регионов уже наблюдаются положительные результаты применения этих решений.

Отдельно министр обратил внимание на вызовы, которые встанут перед системой образования зимой. Он призвал народных депутатов, руководителей областных военных администраций и управлений образования присоединиться к поиску решений, которые позволят сохранить доступ детей к обучению и обеспечить его качество.

"Нам не приходится ожидать, что ситуация быстро вернется к прежнему состоянию. Поэтому обращаюсь ко всем народным депутатам, обращаюсь ко всем руководителям областных военных администраций и управлений образования. Мы открыты для поиска решений", — заявил Бутенко.

Как писали Новини.LIVE, в 2026 году в первый класс в Украине пошли более 243 тысяч детей, тогда как в 2018/2019 учебном году их было почти 455 тысяч. В Министерстве образования и науки объясняют сокращение количества первоклассников снижением рождаемости и выездом украинских семей за границу из-за полномасштабной войны. Кроме того, около 315 тысяч украинских детей учатся в других странах, и для них МОН разработало форматы обучения, которые помогают поддерживать связь с украинской системой образования.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на подготовку к новому учебному году, уровень безопасности в части украинских школ до сих пор не соответствует потребностям детей. Он подчеркнул необходимость продолжать обустройство укрытий, обеспечение школьными автобусами и внедрение других мер, которые позволят ученикам учиться во время войны. Кроме того, глава государства отметил, что из-за длительного дистанционного обучения — сначала во время пандемии COVID-19, а затем из-за полномасштабной войны — детям очень не хватает живого общения.