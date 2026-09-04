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Главная Новости дня МОН: в Украине вдвое сократилось число первоклассников

МОН: в Украине вдвое сократилось число первоклассников

Ua ru
4 сентября 2026 09:36
В Украине вдвое сократилось число первоклассников — МОН
Первоклассники. Фото: УНИАН

В этом учебном году в Украине в первый класс пошли более 243 тысяч детей, что почти вдвое меньше, чем в 2018/2019 учебном году. Сокращение числа первоклассников связывают со снижением рождаемости и выездом украинских семей за границу из-за войны.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает Новини.LIVE.

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Сколько детей пошли в первый класс в этом году

Министерство образования и науки Украины сообщило, что в этом году украинские школы приняли более 243 тысяч первоклассников. Для сравнения: в 2018/2019 учебном году за школьные парты впервые сели почти 455 тысяч детей.

Из этого можно сделать вывод, что за несколько лет количество детей, начинающих обучение в первом классе, сократилось почти вдвое. Тенденция к уменьшению количества первоклассников наблюдается уже не первый год. В 2025 году в школу пошли около 252 тысяч детей — примерно на 62 тысячи меньше, чем годом ранее.

Почему в Украине стало меньше первоклассников

В МОН отмечают, что на демографическую ситуацию влияют сразу несколько факторов. Среди основных причин называют падение рождаемости и выезд украинских семей с детьми за пределы страны из-за полномасштабной войны.

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Известно, что шесть лет назад в Украине родилось около 299 тысяч детей. Сейчас значительная часть украинских детей находится за рубежом и продолжает там получать образование. Примерно 315 тысяч украинских детей сейчас учатся в других странах. Для них украинское ведомство разработало различные форматы обучения, которые должны помочь сохранить связь с системой украинского образования.

В новом учебном году более 8 тысяч украинских школ будут работать в очном формате. Еще 2 211 учебных заведений организуют образовательный процесс в смешанной форме. Дистанционное обучение в этом году будет проводиться в 1 306 учебных заведениях.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил — в Украине созданы необходимые условия для начала нового учебного года в школах. В то же время глава государства отметил, что уровень безопасности пока остается недостаточным в части учебных заведений. Президент подчеркнул, что государство должно и в дальнейшем обустраивать укрытия и внедрять дополнительные меры безопасности, чтобы дети могли продолжать обучение в условиях войны.

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов отметил, что часть детей будет учиться в обычных классах, а из-за рисков для безопасности другие будут получать образование в укрытиях или подземных школах. Глава Офиса Президента подчеркнул, что такие условия стали следствием полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

МОН дети учебный год школьники школа
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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