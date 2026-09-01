Знание — оружие: Буданов обратился к школьникам в День знаний

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 1 сентября, в День знаний, заявил, что украинские дети начинают новый учебный год в условиях войны — в классах, укрытиях и подземных школах. Он подчеркнул, что образование остается важной составляющей будущего Украины, а государство делает все для того, чтобы вернуть детей к нормальной жизни.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своем обращении по случаю начала нового учебного года, передаёт Новини.LIVE.

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Буданов: Украина работает ради мирного будущего детей

В День знаний Кирилл Буданов заявил, что сегодня тысячи украинских школьников возвращаются к учебе. Часть детей будет учиться в обычных классах, тогда как другие будут посещать уроки в укрытиях или подземных школах из-за сложной ситуации с безопасностью.

Глава ОП отметил, что такая реальность является следствием полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Он подчеркнул, что каждый урок, который дети продолжают посещать, несмотря на воздушные тревоги и угрозу обстрелов, демонстрирует стремление украинцев сохранить образование и будущее страны.

"Каждая решенная задача в бомбоубежище и каждый урок под звуки сирен — это пощечина агрессору. Россия стремится лишить наших детей будущего. Но наши дети, закаляющиеся в самых сложных условиях, — это сильное поколение Украины будущего", — написал Буданов.

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Глава Офиса Президента заявил, что Россия пытается лишить украинских детей возможности жить нормальной жизнью. В то же время поколение школьников, которое растет в условиях войны, формируется более сильным и закаленным.

Кирилл Буданов заверил, что украинские власти делают все возможное для достижения справедливого мира и возвращения детей к нормальной жизни.

Пост Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE писали, что новый 2026–2027 учебный год в украинских школах начнут со специального урока о толерантности и безбарьерном общении. Министерство образования и науки предлагает провести занятие "Язык достоинства: видеть человека за словами", цель которого — помочь ученикам противодействовать стигматизации, принимать разнообразие и строить уважительную коммуникацию.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире "Київського часу" заявил, что в этом году в Украине ожидают около 240 тысяч первоклассников, которые впервые пойдут в школу. Это примерно на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году, и почти вдвое ниже показателя 2018–2019 учебного года. Точное количество детей, которые начнут обучение, а также формат образовательного процесса будут определены после 5 сентября, когда школы внесут обновленные данные в электронную систему "АИКОМ".