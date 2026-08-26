В Украине ожидают на 10 тысяч меньше первоклассников

Школьники. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в этом году, по прогнозам, около 240 тысяч детей впервые сядут за школьные парты. Это примерно на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году, и почти вдвое меньше, чем в 2018–2019 учебном году. Окончательное количество первоклассников и формат их обучения станут известны после 5 сентября, когда школы обновят данные в электронной системе "АІКОМ".

О демографической ситуации рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".

Реклама

Сколько детей пойдут в первый класс

По словам Андрея Витренко, в этом году в первый класс ожидается около 240 тысяч детей. Для сравнения: в прошлом году количество первоклассников составляло примерно 252 тысячи. Таким образом, за год показатель может сократиться еще ориентировочно на 10 тысяч детей.

Еще более заметна разница в долгосрочной перспективе. В 2018–2019 учебном году в первый класс пошли около 453 тысяч детей. Нынешний прогноз почти вдвое меньше.

"К сожалению, у нас такая демографическая ситуация", — отметил Витренко.

Читайте также:

Когда появятся окончательные данные о школьниках

Заместитель министра также рассказал, что окончательная информация об организации обучения детей станет известна после 5 сентября. Именно к этому времени школы должны окончательно внести и уточнить данные об учениках в электронной системе управления образованием "АІКОМ".

После обновления информации станет ясно, сколько детей будут учиться очно, дистанционно или по смешанной форме.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко отметил, что из-за повреждений, вызванных российскими атаками, и нехватки средств на восстановление некоторые киевские школы могут не начать учебный год 1 сентября. По его словам, средства из городского бюджета на восстановление поврежденных учебных заведений до сих пор не выделены, при этом специальная сессия Киевсовета для решения этой проблемы пока не созвана.

Новини.LIVE писали, что КГГА сообщила, что в Киеве определили рекомендуемый график 2026/2027 учебного года для учреждений общего среднего образования. Обучение в столичных школах рекомендуется начать 1 сентября 2026 года и завершить 30 июня 2027-го. Для большинства учебных заведений предлагается семестровая система, а также определены ориентировочные даты школьных каникул.