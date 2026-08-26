В Україні очікують на 10 тисяч менше першокласників

Школярі. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні цього року прогнозують близько 240 тисяч дітей, які вперше сядуть за шкільні парти. Це приблизно на 10 тисяч менше, ніж торік, і майже вдвічі менше за показник 2018–2019 навчального року. Остаточна кількість першокласників та формат їхнього навчання будуть відомі після 5 вересня, коли школи оновлять дані в електронній системі "АІКОМ".

Про демографічну ситуацію розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

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Скільки дітей підуть до першого класу

За словами Андрія Вітренка, цьогоріч до першого класу очікують близько 240 тисяч дітей. Для порівняння, минулого року кількість першокласників становила приблизно 252 тисячі. Таким чином, за рік показник може скоротитися ще орієнтовно на 10 тисяч дітей.

Ще помітнішою є різниця у довгостроковій перспективі. У 2018–2019 навчальному році до першого класу пішли близько 453 тисяч дітей. Нинішній прогноз становить майже вдвічі менше.

"На жаль, ми маємо таку демографічну ситуацію", — зазначив Вітренко.

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Коли будуть остаточні дані про школярів

Заступник міністра також розповів, що остаточна інформація щодо організації навчання дітей стане відома після 5 вересня. Саме до цього часу школи мають остаточно внести та уточнити дані про учнів в електронній системі управління освітою "АІКОМ".

Після оновлення інформації стане зрозуміло, скільки дітей навчатимуться очно, дистанційно або за змішаною формою.

Новини.LIVE писали, що заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко зазначив, що через пошкодження, спричинені російськими атаками, та нестачу коштів на відновлення деякі київські школи можуть не розпочати навчальний рік 1 вересня. За його словами, кошти з міського бюджету на відновлення пошкоджених навчальних закладів досі не виділили, водночас спеціальну сесію Київради для вирішення цієї проблеми поки не скликали.

Новини.LIVE повідомляли, що КМДА повідомляло, що у Києві визначили рекомендований графік 2026/2027 навчального року для закладів загальної середньої освіти. Навчання у столичних школах рекомендують розпочати 1 вересня 2026 року та завершити 30 червня 2027-го. Для більшості закладів пропонують семестрову систему, а також визначили орієнтовні дати шкільних канікул.