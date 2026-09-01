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Головна Новини дня Знання — зброя: Буданов звернувся до дітей у День знань

Знання — зброя: Буданов звернувся до дітей у День знань

Ua ru
1 вересня 2026 11:49
Знання — зброя: Буданов звернувся до школярів у День знань
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 1 вересня, в День знань, заявив, що українські діти розпочинають новий навчальний рік в умовах війни — у класах, укриттях та підземних школах. Він наголосив, що навчання залишається важливою складовою майбутнього України, а держава робить все для того, щоб повернути дітей до нормального життя.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні з нагоди початку нового навчального року, передає Новини.LIVE.

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Буданов: Україна працює заради мирного майбутнього дітей

У День знань Кирило Буданов заявив, що сьогодні тисячі українських школярів повертаються до навчання. Частина дітей навчатиметься у звичайних класах, тоді як інші проводитимуть уроки в укриттях або підземних школах через безпекову ситуацію.

Керівник ОП зазначив, що така реальність є наслідком повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. Він наголосив, що кожен урок, який діти продовжують відвідувати попри повітряні тривоги та загрозу обстрілів, демонструє прагнення українців зберегти освіту й майбутнє країни.

"Кожна розв’язана задача в бомбосховищі й кожен урок під звуки сирен – це ляпас агресору. Росія прагне позбавити наших дітей майбутнього. Та наші діти, що гартуються в найскладніших умовах, – це сильне покоління України майбутнього", — написав Буданов.

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Очільник Офісу Президента заявив, що Росія намагається позбавити українських дітей можливості жити нормальним життям. Водночас, покоління школярів, яке зростає в умовах війни, формується сильнішим і загартованішим.

Кирило Буданов запевнив, що українська влада робить усе можливе для досягнення справедливого миру та повернення дітей до нормального життя.

Знання — зброя: Буданов звернувся до дітей у День знань - фото 1
Допис Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що новий 2026–2027 навчальний рік в українських школах розпочнуть зі спеціального уроку про толерантність і безбар’єрне спілкування. Міністерство освіти і науки пропонує провести заняття "Мова гідності: бачити людину за словами", мета якого — допомогти учням протидіяти стигматизації, приймати різноманіття та будувати поважну комунікацію.

Новини.LIVE інформували, що заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" заявив, що цьогоріч в Україні очікують близько 240 тисяч першокласників, які вперше підуть до школи. Це приблизно на 10 тисяч менше, ніж минулого року, і майже вдвічі нижче за показник 2018–2019 навчального року. Точну кількість дітей, які розпочнуть навчання, а також формат освітнього процесу визначать після 5 вересня, коли школи внесуть оновлені дані до електронної системи "АІКОМ".

Кирило Буданов школярі війна в Україні 1 вересня школа
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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