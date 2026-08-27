Міносвіти запроваджує урок про етичне спілкування та толерантність

Уроки. Фото: УНІАН

Новий навчальний рік 2026-2027 в Україні у школах розпочнеться зі спеціального уроку, присвяченого толерантності та безбар'єрному спілкуванню. Міносвіти пропонує школам гнучкий формат заняття "Мова гідності: бачити людину за словами", щоб навчити дітей протидіяти стигматизації та поважати різноманіття у суспільстві.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України, передає Новини.LIVE.

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Школярам розкажуть про толерантність на першому уроці року

Головна ідея полягає в тому, щоб навчити дітей не оцінювати однолітків лише за станом здоров'я чи складними життєвими обставинами, а бачити насамперед особистість. Школярам пояснюватимуть, як уникати образ і стигматизації, як підтримувати тих, хто поруч, і правильно реагувати, якщо когось виключають із колективу.

Педагоги матимуть можливість самостійно обирати, комбінувати та змінювати послідовність матеріалів відповідно до вікових потреб учнів 1-12 класів і обирати найцікавіші теми для своїх учнів.

У цьому наборі зібрані готові презентації, реальні життєві історії, питання для початку відвертої дискусії, ігрові вікторини та проєктні роботи. Також туди додали додаткові матеріали про правила етичного спілкування. Усе це має наочно показати школярам, як сильно їхні слова впливають на оточуючих.

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Ця ініціатива є частиною Національної стратегії безбар'єрності. Як зазначила Перша леді Олена Зеленська, саме в стінах школи закладаються основи суспільства і вміння приймати людей такими, якими вони є.

"Безбар'єрність починається там, де кожна дитина відчуває: її бачать, чують і цінують. Школа має бути місцем рівних можливостей, де всі можуть навчатися, розвиватися й розкривати свій потенціал незалежно від життєвих обставин та стану здоров'я", — наголосила дружина Президента.

Над створенням методичних матеріалів працювали фахівці студії EdEra, Ощадбанку та Центру соціальних змін і поведінкової економіки. Проєкт втілили МОН та ЮНІСЕФ за сприяння радниць Президента Тетяни Ломакіної (питання безбар'єрності) та Дар’ї Герасимчук (права дитини та дитяча реабілітація). Водночас інформаційну кампанію проєкту "Освіта без дискримінації, мова без бар’єрів" забезпечує ЮНІСЕФ завдяки фінансуванню уряду Німеччини, яке надали через банк розвитку KfW та міністерство BMZ.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, вимога шкіл надавати паперові довідки з військкоматів від учнів старших класів у 2026 році є протиправною. За роз'ясненням оборонного відомства, базовим стандартом для юнаків-призовників визнано електронний документ, сформований у застосунках "Дія" або "Резерв+": такого цифрового витягу чи його паперової копії цілком вистачає для підтвердження взяття на первинний облік.

Тим часом Росія продовжує свідомо винищувати цивільні об'єкти та заклади освіти. Так внаслідок ворожої ракетної атаки 27 серпня значних пошкоджень зазнали школи в Шевченківському районі столиці, зокрема корпуси однієї з гімназій та ще один навчальний заклад. Серед людей постраждалих немає.