Минобразования вводит урок, посвященный этике общения и толерантности

Уроки. Фото: УНИАН

Новый 2026–2027 учебный год в украинских школах начнется со специального урока, посвященного толерантности и безбарьерному общению. Минобразования предлагает школам гибкий формат занятия "Язык достоинства: видеть человека за словами", чтобы научить детей противодействовать стигматизации и уважать разнообразие в обществе.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает Новини.LIVE.

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Школьникам расскажут о толерантности на первом уроке года

Главная идея заключается в том, чтобы научить детей не оценивать сверстников только по состоянию здоровья или сложным жизненным обстоятельствам, а видеть прежде всего личность. Школьникам будут объяснять, как избегать оскорблений и стигматизации, как поддерживать тех, кто рядом, и правильно реагировать, если кого-то исключают из коллектива.

Педагоги смогут самостоятельно выбирать, комбинировать и менять последовательность материалов в соответствии с возрастными потребностями учеников 1–12 классов и выбирать самые интересные темы для своих учеников.

В этом наборе собраны готовые презентации, реальные жизненные истории, вопросы для начала откровенной дискуссии, игровые викторины и проектные работы. Также туда добавлены дополнительные материалы о правилах этичного общения. Все это должно наглядно показать школьникам, насколько сильно их слова влияют на окружающих.

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Эта инициатива является частью Национальной стратегии безбарьерности. Как отметила Первая леди Елена Зеленская, именно в стенах школы закладываются основы общества и умение принимать людей такими, какие они есть.

"Безбарьерность начинается там, где каждый ребенок чувствует: его видят, слышат и ценят. Школа должна быть местом равных возможностей, где все могут учиться, развиваться и раскрывать свой потенциал независимо от жизненных обстоятельств и состояния здоровья", — подчеркнула супруга Президента.

Над созданием методических материалов работали специалисты студии EdEra, «Ощадбанка» и Центра социальных изменений и поведенческой экономики. Проект реализовали МОН и ЮНИСЕФ при содействии советниц Президента Татьяны Ломакиной (вопросы безбарьерности) и Дарьи Герасимчук (права ребенка и детская реабилитация). В то же время информационную кампанию проекта «Образование без дискриминации, язык без барьеров» обеспечивает ЮНИСЕФ благодаря финансированию правительства Германии, предоставленному через банк развития KfW и министерство BMZ.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, требование школ предоставлять бумажные справки из военкоматов от учащихся старших классов в 2026 году является противоправным. Согласно разъяснению министерства обороны, базовым стандартом для юношей-призывников признан электронный документ, сформированный в приложениях "Дія" или "Резерв+": такой цифровой выписки или её бумажной копии вполне достаточно для подтверждения постановки на первичный учёт.

Между тем Россия продолжает сознательно уничтожать гражданские объекты и учебные заведения. Так, в результате вражеской ракетной атаки 27 августа значительные повреждения получили школы в Шевченковском районе столицы, в частности корпуса одной из гимназий и ещё одно учебное заведение. Среди людей пострадавших нет.