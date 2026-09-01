Либанова заявила, что Украину ждет сокращение населения

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Фото: кадр из видео

Украину в будущем ждет депопуляция при любом сценарии развития событий. Единственный выход из ситуации — компенсировать сокращение населения качеством человеческого капитала.

Как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе первого международного форума "Украина завтра".

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Что ждет Украину в будущем

По словам Либановой, украинцы должны дольше оставаться здоровыми и экономически активными. Кроме того, система образования должна готовить не просто людей с дипломами, а инженеров, техников, строителей и других специалистов, необходимых для послевоенного развития экономики.

"С демографией у нас плохо, депопуляция нас ждет неизбежно, при любом варианте развития событий. И у нас есть только один выход — улучшать качество человеческого капитала. То есть делать ставку не на количество, а на качество. Что это означает? Люди должны жить дольше... жить в трудоспособном, экономически активном, здоровом состоянии. Во-вторых, люди должны быть образованными. Причем образованными не в смысле любого варианта высшего образования — поем, танцуем, руками машем. Мы должны готовить инженеров, мы должны готовить технарей, мы должны готовить строителей, мы должны готовить тех, кто сможет развивать украинскую экономику после войны", — резюмировала она.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Либанова выразила убеждение, что чем дольше длится война, тем меньше украинцев вернутся домой. Причина в том, что люди должны адаптироваться и со временем привыкают к своей новой жизни.

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Также мы писали, что, по словам Либановой, у молодых украинцев больше шансов вернуться в Украину по сравнению с людьми старшего возраста. Однако даже это не остановит депопуляцию Украины.