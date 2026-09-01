Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Либанова: Украину неизбежно ждет депопуляция

Либанова: Украину неизбежно ждет депопуляция

Ua ru
1 сентября 2026 06:25
Либанова заявила, что Украину ждет сокращение населения
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Фото: кадр из видео

Украину в будущем ждет депопуляция при любом сценарии развития событий. Единственный выход из ситуации — компенсировать сокращение населения качеством человеческого капитала.

Как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе первого международного форума "Украина завтра".

Реклама

Что ждет Украину в будущем

По словам Либановой, украинцы должны дольше оставаться здоровыми и экономически активными. Кроме того, система образования должна готовить не просто людей с дипломами, а инженеров, техников, строителей и других специалистов, необходимых для послевоенного развития экономики.

"С демографией у нас плохо, депопуляция нас ждет неизбежно, при любом варианте развития событий. И у нас есть только один выход — улучшать качество человеческого капитала. То есть делать ставку не на количество, а на качество. Что это означает? Люди должны жить дольше... жить в трудоспособном, экономически активном, здоровом состоянии. Во-вторых, люди должны быть образованными. Причем образованными не в смысле любого варианта высшего образования — поем, танцуем, руками машем. Мы должны готовить инженеров, мы должны готовить технарей, мы должны готовить строителей, мы должны готовить тех, кто сможет развивать украинскую экономику после войны", — резюмировала она.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Либанова выразила убеждение, что чем дольше длится война, тем меньше украинцев вернутся домой. Причина в том, что люди должны адаптироваться и со временем привыкают к своей новой жизни.

Читайте также:

Также мы писали, что, по словам Либановой, у молодых украинцев больше шансов вернуться в Украину по сравнению с людьми старшего возраста. Однако даже это не остановит депопуляцию Украины.

украинцы профессии война в Украине демография Элла Либанова
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации