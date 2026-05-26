Либанова: даже возвращение молодежи в Украину не остановит депопуляцию

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что молодые украинцы имеют больше шансов вернуться в Украину по сравнению с людьми старшего возраста. Однако даже это не остановит депопуляцию Украины.

Об этом Элла Либанова рассказала в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

Вернется ли молодежь в Украину

По словам демографа, молодежь, которая уехала из страны на учебу, может вернуться после получения образования, ведь такие привлекательные рабочие места в других странах могут быть ей недоступны.

"Любая миграция связана с тем, что мигранты первого поколения являются людьми второго сорта. К сожалению, это правда. И вот как раз молодежь скорее может вернуться, чем люди старшего возраста", — отметила Либанова.

В то же время эксперт отметила, даже если вернутся все украинцы из-за рубежа, это не остановит сокращение населения. Это связано прежде всего с тем, что в стране много людей старшего возраста и низкая рождаемость.

"Даже если мы вернем все 5 миллионов, даже если мы туда добавим еще миллион тех, кто уехал раньше, по разным причинам, то все равно депопуляция неизбежна. У нас очень старое население", — пояснила Либанова.

Ранее в интервью для Новини.LIVE демограф рассказывала о риске выезда мужчин за границу после окончания войны. Это в свою очередь может стать новым демографическим вызовом для страны.

Также Либанова считает, что чем дольше будет продолжаться война, тем меньшее количество украинцев вернется из-за границы. Люди, которые были вынуждены адаптироваться к жизни в другой стране, не имеют возможности вернуться из-за последствий войны.