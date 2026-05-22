Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Демограф предупредила о риске выезда мужчин за границу после войны

Демограф предупредила о риске выезда мужчин за границу после войны

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 23:30
Демограф предупредила о риске выезда мужчин за границу после войны
Украинский мужчина в Польше. Фото: Getty Images

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова предупредила о риске выезда украинских мужчин за границу после войны. Она утверждает, что Украина может столкнуться с новой демографической угрозой.

Такое заявление Либанова озвучила в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

Мужчины могут уехать за границу после войны

По словам специалиста по демографии, после отмены военного положения часть семей может воссоединиться не в Украине, а в других странах. Либанова отмечает, что на решение будут влиять жилищные условия, уровень доходов и возможность трудоустройства.

"Семья может воссоединиться, но не в Украине, а в другой стране. И это очень серьезная угроза", — убеждена собеседница.

По словам демографа, риск будет расти, если в Украине люди не будут иметь стабильной работы и жилья, тогда как за рубежом у семей уже будет определенная социальная база для жизни.

Читайте также:

В эфире Новини.LIVE президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что в Украине значительно ухудшилась демографическая ситуация на фоне войны и экономической нестабильности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости за последние годы. Сейчас показатель опустился до критической отметки, что составляет менее шести детей на тысячу населения.

война в Украине демография Элла Либанова
Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Автор:
Яна Катасонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации