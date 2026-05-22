Демограф предупредила о риске выезда мужчин за границу после войны

Украинский мужчина в Польше. Фото: Getty Images

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова предупредила о риске выезда украинских мужчин за границу после войны. Она утверждает, что Украина может столкнуться с новой демографической угрозой.

Такое заявление Либанова озвучила в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

Мужчины могут уехать за границу после войны

По словам специалиста по демографии, после отмены военного положения часть семей может воссоединиться не в Украине, а в других странах. Либанова отмечает, что на решение будут влиять жилищные условия, уровень доходов и возможность трудоустройства.

"Семья может воссоединиться, но не в Украине, а в другой стране. И это очень серьезная угроза", — убеждена собеседница.

По словам демографа, риск будет расти, если в Украине люди не будут иметь стабильной работы и жилья, тогда как за рубежом у семей уже будет определенная социальная база для жизни.

В эфире Новини.LIVE президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что в Украине значительно ухудшилась демографическая ситуация на фоне войны и экономической нестабильности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости за последние годы. Сейчас показатель опустился до критической отметки, что составляет менее шести детей на тысячу населения.