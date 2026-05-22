Демограф попередила про ризик виїзду чоловіків за кордон після війни

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова попередила про ризик виїзду українських чоловіків за кордон після війни. Вона стверджує, що Україна може зіткнутися з новою демографічною загрозою.

Таку заяву Лібанова озвучила в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Чоловіки можуть виїхати за кордон після війни

За словами фахівчині з демографії, після скасування воєнного стану частина сімей може возз’єднатися не в Україні, а в інших країнах. Лібанова зазначає, що на рішення впливатимуть житлові умови, рівень доходів та можливість працевлаштування.

"Родина може возз’єднатися, але не в Україні, а в іншій країні. І це дуже серйозна загроза", — переконана співрозмовниця.

За словами демографа, ризик зростатиме, якщо в Україні люди не матимуть стабільної роботи та житла, тоді як за кордоном у сімей уже буде певна соціальна база для життя.

В ефірі Новини.LIVE президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що в Україні значно погіршилася демографічна ситуація на тлі війни та економічної нестабільності.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні зафіксували рекордно низький рівень народжуваності за останні роки. Нині показник опустився до критичної позначки, що становить менше шести дітей на тисячу населення.