Демограф попередила про ризик виїзду чоловіків за кордон після війни

Демограф попередила про ризик виїзду чоловіків за кордон після війни

Дата публікації: 22 травня 2026 23:30
Український чоловік у Польщі. Фото: Getty Images

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова попередила про ризик виїзду українських чоловіків за кордон після війни. Вона стверджує, що Україна може зіткнутися з новою демографічною загрозою.

Таку заяву Лібанова озвучила в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Чоловіки можуть виїхати за кордон після війни

За словами фахівчині з демографії,  після скасування воєнного стану частина сімей може возз’єднатися не в Україні, а в інших країнах. Лібанова зазначає, що на рішення впливатимуть житлові умови, рівень доходів та можливість працевлаштування.

"Родина може возз’єднатися, але не в Україні, а в іншій країні. І це дуже серйозна загроза", — переконана співрозмовниця. 

За словами демографа, ризик зростатиме, якщо в Україні люди не матимуть стабільної роботи та житла, тоді як за кордоном у сімей уже буде певна соціальна база для життя.

В ефірі Новини.LIVE президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що в Україні значно погіршилася демографічна ситуація на тлі війни та економічної нестабільності.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні зафіксували рекордно низький рівень народжуваності за останні роки. Нині показник опустився до критичної позначки, що становить менше шести дітей на тисячу населення.

Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
