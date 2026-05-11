На 10 жінок лише 6 дітей: народжуваність впала до критичного рівня

В Україні продовжує стрімко погіршуватися демографічна ситуація на тлі війни та економічної нестабільності. Нинішній рівень народжуваності не дозволяє навіть частково компенсувати скорочення населення.

Про це в ефірі День.LIVE заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Народжуваність в Україні впала до критичного рівня

Воскобойник наголосив, що для стабілізації чисельності населення на кожні 10 жінок має припадати щонайменше 22 дитини, тоді як сьогодні статистика фіксує лише шість.

Експерт зазначив, що сучасне суспільство суттєво змінило ставлення до народження дітей. Якщо раніше батьківство сприймалося як соціальна норма, то зараз люди дедалі частіше оцінюють його як довготривалий і дорогий життєвий проєкт.

Водночас головною причиною падіння народжуваності експерт називає війну та відсутність відчуття безпеки. За його словами, українці не можуть планувати майбутнє через постійні обстріли та загрозу для життя.

"Ми не знаємо завтрашнього дня. Черговий обстріл, і невідомо, куди прилетить "Шахед" чи ракета. Люди просто не хочуть ризикувати своїм життям. Вони не можуть прогнозувати своє майбутнє. І зрозуміло, що вони не замислюються про народження. І в умовах війни, на мій погляд, це нормальна ситуація", — наголосив експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні зафіксували рекордно низький рівень народжуваності за останні роки. Нині показник опустився до критичної позначки — менше шести дітей на тисячу населення, а демографічна ситуація продовжує погіршуватися через війну та масову міграцію.

За оцінками Міністерства соціальної політики, на підконтрольній Україні території зараз проживають від 22 до 25 мільйонів людей. Експерти наголошують, що основними чинниками скорочення населення залишаються висока смертність і затяжна демографічна криза.