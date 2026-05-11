На 10 женщин только 6 детей: рождаемость упала до критического уровня

В Украине продолжает стремительно ухудшаться демографическая ситуация на фоне войны и экономической нестабильности. Нынешний уровень рождаемости не позволяет даже частично компенсировать сокращение населения.

Об этом в эфире День.LIVE заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Рождаемость в Украине упала до критического уровня

Воскобойник отметил, что для стабилизации численности населения на каждые 10 женщин должно приходиться не менее 22 детей, тогда как сегодня статистика фиксирует лишь шесть.

Эксперт отметил, что современное общество существенно изменило отношение к рождению детей. Если раньше отцовство воспринималось как социальная норма, то сейчас люди все чаще оценивают его как долговременный и дорогой жизненный проект.

В то же время главной причиной падения рождаемости эксперт называет войну и отсутствие ощущения безопасности. По его словам, украинцы не могут планировать будущее из-за постоянных обстрелов и угрозы для жизни.

"Мы не знаем завтрашнего дня. Очередной обстрел, и неизвестно, куда прилетит "Шахед" или ракета. Люди просто не хотят рисковать своей жизнью. Они не могут прогнозировать свое будущее. И понятно, что они не задумываются о рождении. И в условиях войны, на мой взгляд, это нормальная ситуация", — подчеркнул эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости за последние годы. Сейчас показатель опустился до критической отметки — менее шести детей на тысячу населения, а демографическая ситуация продолжает ухудшаться из-за войны и массовой миграции.

По оценкам Министерства социальной политики, на подконтрольной Украине территории сейчас проживают от 22 до 25 миллионов человек. Эксперты отмечают, что основными факторами сокращения населения остаются высокая смертность и затяжной демографический кризис.