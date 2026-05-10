Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Население Украины на подконтрольной территории сократилось до 22 млн

Население Украины на подконтрольной территории сократилось до 22 млн

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 13:02
Население Украины на подконтрольной территории сократилось до 22 млн
Украинцы с чемоданами. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

На подконтрольной украинскому правительству территории сейчас проживают от 22 до 25 миллионов человек. Такие оценки озвучили в Министерстве социальной политики Украины. В то же время демографы отмечают, что главными причинами сокращения населения остаются смертность и длительный демографический кризис.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина.

Население Украины сократилось до 22-25 млн человек

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин отметил, что на подконтрольной территории Украины сейчас проживают около 22-25 миллионов человек.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова привела другие данные. Она заявила, что в прошлом году численность населения Украины оценивали примерно в 30 миллионов человек, а сейчас — около 29 миллионов.

По словам Либановой, сокращение населения связано прежде всего не с новой волной выезда граждан за границу, а с высоким уровнем смертности и общим демографическим кризисом в стране. Она также отметила, что с начала полномасштабной войны в Украину вернулось относительно небольшое количество граждан — менее одного миллиона человек.

Читайте также:

"У нас, ну, где-то и без войны сокращение было с 1993 года. Больше всего было населения в Украине на 1 января 1993 года — 52 миллиона. А потом все меньше, меньше и меньше.

Население старое, есть кому умирать, некому рожать. Ну, а тут добавилась еще война, рождение, еще меньше рождений. Соответственно, естественное сокращение увеличилось, ну, и немного выехало. Но поверьте, основная масса выехала в 2022 году. Первое полугодие 2022 года", — сказала Элла Либанова.

Специалисты отмечают, что демографическая ситуация в Украине остается сложной из-за войны, миграции и снижения рождаемости. Эксперты считают, что для стабилизации ситуации нужны долгосрочные государственные программы поддержки населения и создание условий для возвращения украинцев из-за рубежа.

Новини.LIVE информировали, что недавно стало известно, что из-за войны Украину покинули около 6 миллионов человек. Демограф Александр Гладун заявил, что большинство беженцев составляют женщины — их примерно 57%. В то же время эксперт подчеркнул, что тенденция выезда украинцев за границу существовала еще до полномасштабной войны.

Новини.LIVE также писали, что в Украине из-за войны резко ухудшилась демографическая ситуация. Экс-премьер-министр Анатолий Кинах заявил, что смертность в стране почти втрое превышает рождаемость. По его словам, за первую половину 2025 года в Украине зарегистрировали около 100 тысяч рождений и почти 249 тысяч смертей.

украинцы Минсоцполитики население
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации