Население Украины на подконтрольной территории сократилось до 22 млн

Украинцы с чемоданами. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

На подконтрольной украинскому правительству территории сейчас проживают от 22 до 25 миллионов человек. Такие оценки озвучили в Министерстве социальной политики Украины. В то же время демографы отмечают, что главными причинами сокращения населения остаются смертность и длительный демографический кризис.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина.

Население Украины сократилось до 22-25 млн человек

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин отметил, что на подконтрольной территории Украины сейчас проживают около 22-25 миллионов человек.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова привела другие данные. Она заявила, что в прошлом году численность населения Украины оценивали примерно в 30 миллионов человек, а сейчас — около 29 миллионов.

По словам Либановой, сокращение населения связано прежде всего не с новой волной выезда граждан за границу, а с высоким уровнем смертности и общим демографическим кризисом в стране. Она также отметила, что с начала полномасштабной войны в Украину вернулось относительно небольшое количество граждан — менее одного миллиона человек.

Читайте также:

"У нас, ну, где-то и без войны сокращение было с 1993 года. Больше всего было населения в Украине на 1 января 1993 года — 52 миллиона. А потом все меньше, меньше и меньше.

Население старое, есть кому умирать, некому рожать. Ну, а тут добавилась еще война, рождение, еще меньше рождений. Соответственно, естественное сокращение увеличилось, ну, и немного выехало. Но поверьте, основная масса выехала в 2022 году. Первое полугодие 2022 года", — сказала Элла Либанова.

Специалисты отмечают, что демографическая ситуация в Украине остается сложной из-за войны, миграции и снижения рождаемости. Эксперты считают, что для стабилизации ситуации нужны долгосрочные государственные программы поддержки населения и создание условий для возвращения украинцев из-за рубежа.

Новини.LIVE информировали, что недавно стало известно, что из-за войны Украину покинули около 6 миллионов человек. Демограф Александр Гладун заявил, что большинство беженцев составляют женщины — их примерно 57%. В то же время эксперт подчеркнул, что тенденция выезда украинцев за границу существовала еще до полномасштабной войны.

Новини.LIVE также писали, что в Украине из-за войны резко ухудшилась демографическая ситуация. Экс-премьер-министр Анатолий Кинах заявил, что смертность в стране почти втрое превышает рождаемость. По его словам, за первую половину 2025 года в Украине зарегистрировали около 100 тысяч рождений и почти 249 тысяч смертей.