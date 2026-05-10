Населення України на підконтрольній території скоротилося до 22 млн

Українці з валізами. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

На підконтрольній українському уряду території нині проживають від 22 до 25 мільйонів людей. Такі оцінки озвучили у Міністерстві соціальної політики України. Водночас демографи зазначають, що головними причинами скорочення населення залишаються смертність та тривала демографічна криза.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін зазначив, що на підконтрольній території України наразі проживають близько 22–25 мільйонів осіб.

Водночас директорка Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова навела інші дані. Вона заявила, що торік чисельність населення України оцінювали приблизно у 30 мільйонів людей, а нині — близько 29 мільйонів.

За словами Лібанової, скорочення населення пов’язане насамперед не з новою хвилею виїзду громадян за кордон, а з високим рівнем смертності та загальною демографічною кризою в країні. Вона також зазначила, що від початку повномасштабної війни до України повернулася відносно невелика кількість громадян — менш як один мільйон людей.

"У нас, ну, десь і без війни скорочення було з 1993 року. Найбільше було населення в Україні на 1 січня 1993 року — 52 мільйони. А потім все менше, менше і менше.

Населення старе, є кому вмирати, нема кому народжувати. Ну, а тут додалася ще війна, народження, ще менше народжень. Відповідно, природне скорочення збільшилося, ну, і трохи виїхало. Але повірте, основна маса виїхала у 2022 році. Перше півріччя 2022 року", — сказала Елла Лібанова.

Фахівці наголошують, що демографічна ситуація в Україні залишається складною через війну, міграцію та зниження народжуваності. Експерти вважають, що для стабілізації ситуації потрібні довгострокові державні програми підтримки населення та створення умов для повернення українців з-за кордону.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно стало відомо, що через війну Україну залишили близько 6 мільйонів людей. Демограф Олександр Гладун заявив, що більшість біженців становлять жінки — їх приблизно 57%. Водночас експерт наголосив, що тенденція виїзду українців за кордон існувала ще до повномасштабної війни.

Новини.LIVE також писали, що в Україні через війну різко погіршилася демографічна ситуація. Експрем’єр-міністр Анатолій Кінах заявив, що смертність у країні майже втричі перевищує народжуваність. За його словами, за першу половину 2025 року в Україні зареєстрували близько 100 тисяч народжень і майже 249 тисяч смертей.