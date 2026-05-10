Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина имеет рекордно низкий уровень рождаемости: статистика

Украина имеет рекордно низкий уровень рождаемости: статистика

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 15:32
Украина имеет рекордно низкий уровень рождаемости: статистика
Супруги жду ребенка. Иллюстративное фото: Родильный дом #1/Facebook

В Украине зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние годы. Показатели упали до критического уровня — менее шести детей на тысячу населения. Демографическая ситуация продолжает ухудшаться на фоне войны и миграции.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Опендатабота.

Народжуваність в Україні
Рождаемость и смертность в Украине. Изображение: Опендатабот

В Украине низкий уровень рождаемости

В 2025 году в стране родилось около 168 600 детей. В то же время умерло примерно 425 000 человек.

В Госстате отмечают, что даже снижение смертности не означает улучшения ситуации. Это скорее следствие общего сокращения населения.

Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук отметил, что нынешний уровень рождаемости — это "чуть меньше шести детей на тысячу населения", и назвал это очень тревожным сигналом для страны.

Читайте также:

Специалисты предупреждают, что такая демографическая тенденция будет иметь долгосрочные последствия. Речь идет о сокращении рабочей силы, рост нагрузки на социальную сферу и старение населения.

Народжуваність в Україні 2026
Количество новорожденных в Украине: Опендатабот

Отдельно в Госстате обращают внимание на масштабную миграцию. По оценкам Организация Объединенных Наций, за пределами Украины сейчас находятся от 5,3 до 6 миллионов граждан.

Также эксперты не исключают новых волн выезда из-за войны, экономических трудностей и воссоединения семей. В ведомстве считают, что для точной оценки ситуации необходимо провести полноценную перепись населения после завершения войны.

В итоге демографическая ситуация в Украине остается одной из ключевых проблем государства, которая будет влиять на ее развитие в будущем.

Демографический дисбаланс в Украине: смертность превышает рождаемость

По данным Опендатабот, в 2025 году в Украине зафиксирован существенный демографический дисбаланс. На одного новорожденного приходится примерно трое умерших. Несмотря на это, показатели смертности и рождаемости демонстрируют незначительные колебания.

По данным Министерства юстиции Украины, в течение года родилось около 168,7 тысячи детей, а количество смертей достигло 485,2 тысячи. В среднем это означает, что на одного новорожденного приходится трое умерших.

Кількість смертей в Україні
Количество смертей в Украине. Изображение: Опендатабот

В то же время по сравнению с предыдущим годом смертность снизилась примерно на 2%, а рождаемость — на 4,5%. После резкого падения в 2022 году (минус 25%) темпы снижения рождаемости замедлились, но остаются стабильно отрицательными.

Специалисты отмечают, что если сравнивать с довоенным 2021 годом, количество новорожденных остается значительно меньше — примерно в 1,6 раза. Это свидетельствует о долговременном характере демографического кризиса в Украине.

Новини.LIVE информировали, что на подконтрольной правительству территории Украины сейчас проживают около 22-25 миллионов человек. Такие данные привел министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. В то же время демографы отмечают, что реальная численность населения может быть выше и оценивается примерно в 29-30 миллионов человек.

Новини.LIVE также писали, что из-за войны Украину покинули около 6 миллионов человек. Среди беженцев большинство составляют женщины — примерно 57%. Об этом сообщил демограф Александр Гладун, отметив, что массовая миграция началась еще до полномасштабного вторжения.

рождаемость смертность демография
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации