Украина имеет рекордно низкий уровень рождаемости: статистика

Супруги жду ребенка. Иллюстративное фото: Родильный дом #1/Facebook

В Украине зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние годы. Показатели упали до критического уровня — менее шести детей на тысячу населения. Демографическая ситуация продолжает ухудшаться на фоне войны и миграции.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Опендатабота.

Рождаемость и смертность в Украине. Изображение: Опендатабот

В Украине низкий уровень рождаемости

В 2025 году в стране родилось около 168 600 детей. В то же время умерло примерно 425 000 человек.

В Госстате отмечают, что даже снижение смертности не означает улучшения ситуации. Это скорее следствие общего сокращения населения.

Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук отметил, что нынешний уровень рождаемости — это "чуть меньше шести детей на тысячу населения", и назвал это очень тревожным сигналом для страны.

Читайте также:

Специалисты предупреждают, что такая демографическая тенденция будет иметь долгосрочные последствия. Речь идет о сокращении рабочей силы, рост нагрузки на социальную сферу и старение населения.

Количество новорожденных в Украине: Опендатабот

Отдельно в Госстате обращают внимание на масштабную миграцию. По оценкам Организация Объединенных Наций, за пределами Украины сейчас находятся от 5,3 до 6 миллионов граждан.

Также эксперты не исключают новых волн выезда из-за войны, экономических трудностей и воссоединения семей. В ведомстве считают, что для точной оценки ситуации необходимо провести полноценную перепись населения после завершения войны.

В итоге демографическая ситуация в Украине остается одной из ключевых проблем государства, которая будет влиять на ее развитие в будущем.

Демографический дисбаланс в Украине: смертность превышает рождаемость

По данным Опендатабот, в 2025 году в Украине зафиксирован существенный демографический дисбаланс. На одного новорожденного приходится примерно трое умерших. Несмотря на это, показатели смертности и рождаемости демонстрируют незначительные колебания.

По данным Министерства юстиции Украины, в течение года родилось около 168,7 тысячи детей, а количество смертей достигло 485,2 тысячи. В среднем это означает, что на одного новорожденного приходится трое умерших.

Количество смертей в Украине. Изображение: Опендатабот

В то же время по сравнению с предыдущим годом смертность снизилась примерно на 2%, а рождаемость — на 4,5%. После резкого падения в 2022 году (минус 25%) темпы снижения рождаемости замедлились, но остаются стабильно отрицательными.

Специалисты отмечают, что если сравнивать с довоенным 2021 годом, количество новорожденных остается значительно меньше — примерно в 1,6 раза. Это свидетельствует о долговременном характере демографического кризиса в Украине.

Новини.LIVE информировали, что на подконтрольной правительству территории Украины сейчас проживают около 22-25 миллионов человек. Такие данные привел министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. В то же время демографы отмечают, что реальная численность населения может быть выше и оценивается примерно в 29-30 миллионов человек.

Новини.LIVE также писали, что из-за войны Украину покинули около 6 миллионов человек. Среди беженцев большинство составляют женщины — примерно 57%. Об этом сообщил демограф Александр Гладун, отметив, что массовая миграция началась еще до полномасштабного вторжения.