Україна має рекордно низький рівень народжуваності: статистика

Підружжя чекаю на дитину.

В Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за останні роки. Показники впали до критичного рівня — менш ніж шість дітей на тисячу населення. Демографічна ситуація продовжує погіршуватися на тлі війни та міграції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Опендатаботу.

Народжуваність та смертність в Україні.

В Україні низький рівень народжуваності

У 2025 році в країні народилося близько 168 600 дітей. Водночас померло приблизно 425 000 людей.

У Держстаті зазначають, що навіть зниження смертності не означає покращення ситуації. Це радше наслідок загального скорочення населення.

Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук наголосив, що нинішній рівень народжуваності — це "трохи менше шести дітей на тисячу населення", і назвав це дуже тривожним сигналом для країни.

Фахівці попереджають, що така демографічна тенденція матиме довгострокові наслідки. Йдеться про скорочення робочої сили, зростання навантаження на соціальну сферу та старіння населення.

Кількість новонароджених в Україні.

Окремо в Держстаті звертають увагу на масштабну міграцію. За оцінками Організація Об’єднаних Націй, за межами України нині перебувають від 5,3 до 6 мільйонів громадян.

Також експерти не виключають нових хвиль виїзду через війну, економічні труднощі та возз’єднання сімей. У відомстві вважають, що для точної оцінки ситуації необхідно провести повноцінний перепис населення після завершення війни.

У підсумку демографічна ситуація в Україні залишається однією з ключових проблем держави, яка впливатиме на її розвиток у майбутньому.

Демографічний дисбаланс в Україні: смертність перевищує народжуваність

За даними Опендатабот, у 2025 році в Україні зафіксовано суттєвий демографічний дисбаланс. На одного новонародженого припадає приблизно троє померлих. Попри це, показники смертності та народжуваності демонструють незначні коливання.

За даними Міністерства юстиції України, протягом року народилося близько 168,7 тисячі дітей, а кількість смертей сягнула 485,2 тисячі. У середньому це означає, що на одного новонародженого припадає троє померлих.

Кількість смертей в Україні.

Водночас у порівнянні з попереднім роком смертність знизилася приблизно на 2%, а народжуваність — на 4,5%. Після різкого падіння у 2022 році (мінус 25%) темпи зниження народжуваності сповільнилися, але залишаються стабільно негативними.

Фахівці зазначають, що якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, кількість новонароджених залишається значно меншою — приблизно у 1,6 раза. Це свідчить про довготривалий характер демографічної кризи в Україні.

Новини.LIVE інформували, що на підконтрольній уряду території України нині проживають приблизно 22–25 мільйонів людей. Такі дані навів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. Водночас демографи зазначають, що реальна чисельність населення може бути вищою й оцінюється приблизно у 29–30 мільйонів осіб.

Новини.LIVE також писали, що через війну Україну покинули близько 6 мільйонів людей. Серед біженців більшість становлять жінки — приблизно 57%. Про це повідомив демограф Олександр Гладун, зазначивши, що масова міграція почалася ще до повномасштабного вторгнення.